Büyük fırsat

Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Fenerbahçe'nin elinde sadece lig kaldı. Bunu da kaybetmek istemeyen sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile sezonun en kritik maçlarından birisine çıkmaya hazırlanıyor. Bugün ezeli rakibini ağırlayacak olan Sarı Kanarya, sahadan galibiyetle ayrılarak lider G.Saray'ın BAY geçtiği haftanın gerçek kazananı olmak istiyor. Zirve ile aradaki 6 puanlık farkı, maç sayılarını eşitleyip 3 puana düşürmek isteyen Sarı Kanarya, tamamen galibiyete odaklanmış durumda.

SON MAÇLAR 3-2 BİTİYOR

İki takım bugünkü karşılaşma ile birlikte 137. kez karşı karşıya gelecek. Sarı- lacivertli ekibin galibiyetlerde 53'e 44'lük üstünlüğü bulunurken 39 müsabaka ise eşitlikle tamamlandı. Bu maçlarda Sarı Kanarya 176 gol atarken, Karadeniz ekibi 156 kez fileleri havalandırdı. İki takım arasında 14-15 sezonunda oynadığı iki lig maçı da golsüz eşitlikle tamamlanırken, kalan 19 karşılaşmada ise toplamda 66 gol kaydedildi. Ayrıca ligde oynanan son 3 müsabakada aynı skorla sona erdi. Deplasman takımları 3-2'lik skorlarla galibiyet elde etti.

KADIKÖY'DE KAZANAMIYOR

F.Bahçe evinde oynadığı son 3 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başaramadı. UEFA Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers'a 3-1'lik skorla yenilen sarı-lacivertliler, ardından ligde Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği G.Saray'a 2-1 yenilerek kupaya veda eden Sarı Kanarya, Trabzonspor'u devirerek şanssızlığını sonlandırmak istiyor.

DZEKO VE NESYRI GOL ARAYACAK

Bosna Hersek Milli Takımı'nda burnu kırılan Edin Dzeko, maskeyle iki maçta kendisini denedikten sonra Trabzonspor önünde sahaya ilk 11'de çıkacak. Anderson Talisca'nın formundan hiç memnun olmayan teknik direktör Jose Mourinho, birbirleriyle iyi anlaşan Dzeko ile En-Nesyri'yi yeniden birlikte sahaya sürecek. Bu iki futbolcuyu ise takımın tecrübeli ismi Dusan Tadic destekleyecek. Cezasını kupada çekecek olan Fred de kadrodaki yerini alacak.

SAVUNMA FARKI

F.Bahçe, bu sezon oynadığı 27 maçta kalesinde 25 gol görerek, ligde en az gol yiyen takım olmayı başardı. Bu sezon toplam 12 kez kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, son 4 maçın 3'ünde ise kalesinde gol görmedi. Bu sezon Dominik Livakovic 17 karşılaşmada kaleyi korurken, İrfan Can Eğribayat ise 10 mücadelede forma giydi.

4 FUTBOLCU SINIRDA

SarI-lacivertlilerde kritik Trabzonspor maçı öncesinde 4 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Çağlar Söyüncü, bugünkü karşılaşmada kart görmesi durumunda, gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecekler.

İÇ SAHADA ÇOK ÜSTÜN

İki takım arasında Kadıköy'de oynanan maçlarda ev sahibi Fenerbahçe'nin açık ara bir üstünlüğü bulunuyor. Yapılan toplam 66 resmi ve özel maçta F.Bahçe'nin 29, Trabzonspor'un 13 galibiyeti bulunurken, 24 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin kaydettiği 96 gole, Trabzonspor ise 66 kez yanıt verdi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Süper Lig'de bugün Trabzonspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan F.Bahçe'de hazırlıklar dün yapılan antrenmanla sona erdi. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde toplanan sarı-lacivertliler, top organizasyonları ve Trabzonpor taktiği üzerinde durdu. Çalışmalarını tamamlayan sarı-lacivertliler maç saatini beklemeye başladı.

TADIC'İN MAÇLARI!

Sarı Kanarya'nın Sırp yıldızı Taric, Trabzonspor maçlarında iyi bir performans sergiliyor. Tecrübeli futbolcu, bordo-mavililere karşı Süper Lig'de 2 gol atarken 2 de asist kaydetti. Tadic'in, 5 kez skor katkısında bulunduğu Çaykur Rize maçlarının ardından en fazla skora tesir ettiği karşılaşmalar Trabzonspor'a karşı sahaya çıktığı derbiler oldu.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: İRFAN CAN, SKRINIAR, YUSUF, ÇAĞLAR, MERT, KOSTIC, SZYMANSKI, FRED, TADIC, DZEKO, EN-NESYRI

TRABZONSPOR: UĞURCAN, MALHEIRO, SAVIC, OKAY, MUSTAFA, MENDY, LUNDSTRAM, ZUBKOV, OZAN, VISCA, BANZA