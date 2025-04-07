Trendyol 1. Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de 33. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlenen haftanın hakemleri şöyle:
YARIN:
14.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Süleyman Bahadır
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Raşit Yorgancılar
20.00 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler: Atilla Karaoğlan
9 NİSAN ÇARŞAMBA:
14.00 Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer
17.00 Esenler Erokspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: Ömer Faruk Turtay
20.00 Geosis Boluspor-Sakaryaspor: Yunus Dursun
10 NİSAN PERŞEMBE:
14.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Teksüt Bandırmaspor: Melih Aldemir
17.00 Gençlerbirliği-Central Hospital Ümraniyespor: Fatih Tokail
20.00 Adanaspor-Kocaelispor: Burak Pakkan