Trendyol 1. Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de 33. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlenen haftanın hakemleri şöyle:

YARIN:

14.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Süleyman Bahadır

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Raşit Yorgancılar

20.00 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler: Atilla Karaoğlan

9 NİSAN ÇARŞAMBA:

14.00 Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer

17.00 Esenler Erokspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: Ömer Faruk Turtay

20.00 Geosis Boluspor-Sakaryaspor: Yunus Dursun

10 NİSAN PERŞEMBE:

14.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Teksüt Bandırmaspor: Melih Aldemir

17.00 Gençlerbirliği-Central Hospital Ümraniyespor: Fatih Tokail

20.00 Adanaspor-Kocaelispor: Burak Pakkan