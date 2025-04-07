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Haberler Fenerbahçe Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde dev maçta Trabzonspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray ise haftayı BAY geçti. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı bir kez daha kızışırken iki takımın kalan maçları ise merak ediliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 11:40
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Kim şampiyon olacak? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 4-1'lik skorla mağlup etti.

Kim şampiyon olacak? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Kanarya bu sonucun ardından haftayı BAY geçen lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e düşürerek zirve yolunda büyük bir adım attı.

Kim şampiyon olacak? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

İKİ TAKIMIN MAÇ SAYILARI EŞİTLENDİ

30. hafta itibarıyla Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki maç sayısı eşitlendi. Bu anlamda ezeli rakiplerin şampiyonluk yarışı da kızışmış oldu.

Kim şampiyon olacak? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan haftalarda hangi takımlarla karşılaşacağı ise merak ediliyor.

Kim şampiyon olacak? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

İŞTE F.BAHÇE VE G.SARAY'IN GERİYE KALAN MAÇLARI:

GALATASARAY (71 puan)

Samsunspor (D)
Bodrum FK
Eyüpspor (D)
Sivasspor
Trabzonspor (D)
Kayserispor
Göztepe (D)
Başakşehir

Kim şampiyon olacak? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

FENERBAHÇE (68 puan)

Sivasspor (D)
Kayserispor
Gaziantep FK (D)
Beşiktaş
Başakşehir (D)
Eyüpspor
Hatayspor (D)
Konyaspor

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