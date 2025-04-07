Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde dev maçta Trabzonspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray ise haftayı BAY geçti. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı bir kez daha kızışırken iki takımın kalan maçları ise merak ediliyor. İşte detaylar...
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan haftalarda hangi takımlarla karşılaşacağı ise merak ediliyor.
İŞTE F.BAHÇE VE G.SARAY'IN GERİYE KALAN MAÇLARI:
GALATASARAY (71 puan)
Samsunspor (D)
Bodrum FK
Eyüpspor (D)
Sivasspor
Trabzonspor (D)
Kayserispor
Göztepe (D)
Başakşehir
FENERBAHÇE (68 puan)
Sivasspor (D)
Kayserispor
Gaziantep FK (D)
Beşiktaş
Başakşehir (D)
Eyüpspor
Hatayspor (D)
Konyaspor
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