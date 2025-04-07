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Haberler Beşiktaş Kasımpaşa-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Bu mücadele öncesi karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 12:05 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 12:19
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Kasımpaşa-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Kasımpaşa-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanya Futbol Federasyonu'ndan Javier Iglesias Villanueva oldu.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün saat 20.00'de Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Murat Altan yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda İspanyol hakem Javier Iglesias Villanueva, AVAR'da ise Deniz Caner Özaral görev alacak.

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