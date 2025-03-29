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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Gurur duyuyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Gurur duyuyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray'a karşı aldıkları galibiyetin ardından konuştu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 23:10 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 23:21
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Gurur duyuyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray'a karşı aldıkları galibiyetin ardından konuştu. İşte o sözler...

"GURUR DUYUYORUM"

"Aslında ilk gole bakabiliriz. Harika bir gol, inanılmaz bir gol attı Rafa. Akışkan ve hareketliydik öndeki 4 oyuncuyla. ilk 30 dakika çok iyi oynadık. 10 kişiye karşı oynamayı çok sevmiyorum. Bundan önceki iki maçta da 10 kişiye karşı oynamıştık. İlk yarım saat çok iyiydik. Torreira çok iyi bir gol attı ama harika bir reaksiyon gösterdik. Takımımla gurur duyuyorum. Taraftarımız da gurur duymalı. Harika bir galibiyet."

"TORREIRA'YI TEBRİK EDİYORUM"

"Bence sezon boyu sağlam ve iyi defans yapan bir takımız. Son iki maçta hayal kırıklığı yaşadık. Torreira'yı tebrik ediyorum, imkansız bir goldü. Orada daha agresif olabilirdik ama imkansız bir gol dediğim gibi. Oyuncularım yüksek şiddette, agresif oynadı. Kendileri için, aileleri için ve taraftar için oynadılar. Hepsi sonuna kadar savaştı. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu."

"ZEKİ OYUNCULARIMIZ VAR"

"Bazen iyi pozisyonlar bulmak için duran toplar önemli oluyor. Zeki oyuncularımız var. Fırsatlar yaratmamız gerekiyor. Oraya ekstra bir oyuncu soktuk. Gedson'un golüyle çok büyük bir rahatlama yaşadık. Bu akşamın keyfini çıkartsın herkes."

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