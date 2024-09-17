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Haberler Haberler

Başkan Erdoğan'dan yapay zeka ürünü "Boykot" şarkısı ile Filistin'e destek!

Başkan Erdoğan, yapay zeka ile oluşturulan "Boykot" adlı şarkıyı paylaşarak Filistin'e destek verdi. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 10:48
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Başkan Erdoğan'dan yapay zeka ürünü "Boykot" şarkısı ile Filistin'e destek!

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkanlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında AK Parti İstanbul Milletvekili, sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları'nın yapay zeka ile oluşturduğu "Boykot" adlı şarkının videosuna da yer verdi.

Videoda, İsrail'in Filistin'e düzenlediği bombalı saldırılar, patlamalardan kaçan Filistinli çocuklar, boykot çağrısı yapılan ürünler ile dünya genelinden Filistin'e destek yürüyüşlerinden kareler yer aldı.

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