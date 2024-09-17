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ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI 2024 | İcra müdürlüğü sınavı başvurusu ne zaman?

Adalet Bakanlığı, 300’ü açıktan 100’ü naklen olmak üzere 400 icra müdür ve müdür yardımcısı istihdam edeceğini duyurdu. İlan Resmi Gazete'de yer alırken başvuru yapmak isteyenler detaylara ilişkin araştırmalara başladı. Peki, İcra müdürlüğü sınavı başvurusu ne zaman? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 16:50 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 17:10
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ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI 2024 | İcra müdürlüğü sınavı başvurusu ne zaman?

Adalet Bakanlığı icra müdürlüğü departmanı için yapılaak olan sınava ilişkin ilan yayımladı. İcra müdür ve müdür yardımcısı sınavları açıklanan tarihlerde Ankara ilinde yapılacak. Adaylar ise İcra müdürlüğü sınavı başvurusu ne zaman? sorusunun yanıtını merak ediyor. Detayları sizler için derledik.

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI NE ZAMAN 2024?

Adalet Bakanlığı, 300'ü açıktan 100'ü naklen olmak üzere 400 icra müdür ve müdür yardımcısı istihdam edecek.

Resmi Gazetede yayımlanan ilana ilişkin detaylar Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı internet sitesinde yer aldı.

Açıktan atanacak adayların, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmaları ve öğrenimi yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi alması gerekiyor. Sınava başvurular 24-30 Ekim tarihleri arasında alınacak. Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 7 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

Kurum içi görevde yükselme suretiyle naklen atama için sınava girecek personelin başvuruları da 25 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında alınacak. Yazılı sınav 8 Aralık Pazar günü yapılacak.

İcra müdür ve müdür yardımcısı sınavları açıklanan tarihlerde Ankara ilinde yapılacak.

Yazılı sınavda 35 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür ile 45 sorudan oluşan alan bilgisi testi uygulanacak.

Adaylarda, Türk vatandaşı ve 35 yaşını doldurmamış olmak, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya adalet meslek eğitimi ön lisans bölümlerinden mezun olma şartları aranacak.

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Sınava başvurular 24-30 Ekim arasında ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Ayrıca icra katipleri arasından naklen atamayla alınacak 100 icra müdürü ve yardımcısını belirlemek adına yapılacak Görevde Yükselme Suretiyle İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı da 8 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

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