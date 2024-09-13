  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

SON DAKİKA: LGS PUANLARI TEKRAR HESAPLANACAK

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS puanlarının yeniden hesaplanacağını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 16:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA: LGS PUANLARI TEKRAR HESAPLANACAK

LGS'de fen bilimleri A kitapçığı 13. sorusu devre dışı bırakıldı.Yeniden puan hesaplanması sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanındı.

MEB: PUANLAR YENİDEN HESAPLANACAK

MEB, LGS puanlarının yeniden hesaplanacağını duyurup "Tüm öğrencilerin yerleştiği okullardaki hakları korundu." açıklamasında bulundu. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"ÖĞRENCİLER MEVCUT OKULLARINDA KALABİLECEKLER"

Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm öğrencilerin yerleştikleri okullara yönelik hakları korundu. Yeniden puan hesaplanması sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanındı. Bu öğrenciler, kayıt hakkını kullanmak istememeleri durumunda mevcut okullarında kalabilecekler. İlgili öğrencilerimizin takip edecekleri süreç kendilerine SMS ve e-Okul üzerinden ayrıca bildirilecek. Değerlendirme sonrası yeni bir okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu haklarını kullanmak istemeleri durumunda başvuruları, 14-20 Eylül tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak ve 21 Eylül tarihi itibarıyla kayıtları otomatik olarak yapılacak.

"MAĞDURİYET ÖNLENMİŞTİR"

Tanımlanan ek kontenjanlarla da nakil hakkı bulunan öğrencilerin yıl boyunca herhangi bir mağduriyet yaşamaları böylece önlenmiştir. Yeniden yerleştirme sonucu üst tercihine yerleşen öğrenciler https://e-okul.meb.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilecek.

Mourinho'dan Talisca kararı! Transfer...
G.Saray'dan son gün bombası!
DİĞER
Ömer’in Hakan’ı Emre Taşkıran anlatırken duygulandı: Canım sıkılıyor bundan bahsederken…
Narin Güran cinayetinde 8 tutuklama! Kimler serbest bırakıldı? İşte ilk görüntüler | Salim Güran adliye 1 kişi daha gözaltında
Transferler sahne alacak mı? İşte Buruk'un 11'i
"Zalewski ile görüşmeleri sonlandırdık"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Blaz Kramer Konyaspor'da! Blaz Kramer Konyaspor'da! 17:06
Muhammed Cham imzayı attı! Muhammed Cham imzayı attı! 17:02
G.Saray genç oyuncusunu 1. Lig'e kiraladı G.Saray genç oyuncusunu 1. Lig'e kiraladı 16:06
Transferler sahne alacak mı? İşte Buruk'un 11'i Transferler sahne alacak mı? İşte Buruk'un 11'i 16:43
Trabzonspor Simon Banza ile sözleşme imzaladı Trabzonspor Simon Banza ile sözleşme imzaladı 16:44
Serdar Saatçi imzayı attı! Serdar Saatçi imzayı attı! 16:49
Daha Eski
Como - Bologna maçı ne zaman? Como - Bologna maçı ne zaman? 14:44
Empoli - Juventus maçı ne zaman? Empoli - Juventus maçı ne zaman? 14:47
Galatasaray için İtalyan basınından flaş iddia! Galatasaray için İtalyan basınından flaş iddia! 14:50
Milan - Venezia maçı ne zaman? Milan - Venezia maçı ne zaman? 14:51
"Zalewski ile görüşmeleri sonlandırdık" "Zalewski ile görüşmeleri sonlandırdık" 15:08
G.Saray Vargas için Almanya'da! G.Saray Vargas için Almanya'da! 15:39