TUS 2. DÖNEM SONUCU SORGULAMA EKRANI 2024 | ÖSYM TUS sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Uzmanlık almak isteyen binlerce aday, 18 Ağustos Pazar günü yapılan sınavın ardından arama motorlarında TUS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını araştırıyor. TUS sınavı sonuç ekranı ve detaylar haberimizde...

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TUS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

18 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

2024-TUS 2. DÖNEM SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-TUS 2. dönem 14 ilde uygulandı.

İki sınav şeklinde yapılacak 2024-TUS 2. dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başladı.

Sınav 100 sorudan oluştu ve cevaplama süresi 135 dakika oldu.