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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YER DEĞİŞTİRME SONUCU SORGULAMA | Sözleşmeli öğretmen eş durumu tayin sonuçları nasıl öğrenilir?

Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumundan tayin istemelerine ilişkin kılavuz geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. MEB tarafından yapılan açıklamada başvuru takvimi ve şartlar belirtildi. Ardından yer değiştirme sonuçları açıklandı. Peki, Sözleşmeli öğretmen eş durumu tayin sonuçları nasıl öğrenilir? Merak edilenleri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 23:46
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YER DEĞİŞTİRME SONUCU SORGULAMA | Sözleşmeli öğretmen eş durumu tayin sonuçları nasıl öğrenilir?

Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu tayin başvurusu sonuçları açıklandı. MEB'in resmi internet sitesi üzerinden duyurulan sonuçlar sonrau araştırmalar hız kazandı. Sözleşmeli öğretmen eş durumu tayin sonuçları nasıl öğrenilir? sorgusu yapılıyor. Merak edilen güncel bilgileri sizler için derledik.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TAYİN SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli personel mevzuatına tabi görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı olarak yapılan iller arası yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bu süreçte önemli adımların atıldığı ve öğretmenlerin sonuçları öğrenme imkanına kavuştuğu ifade edildi.

Duyuruda, her iki eşi de sözleşmeli personel mevzuatına tabi olarak görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliği kapsamında iller arası yer değiştirme başvurularının sonuçlarının açıklanmış olduğu belirtildi. Bu yer değiştirme düzenlemesi, öğretmenlerin aileleriyle daha yakın olabilmesi ve hizmet içi motivasyonlarının artırılmasını hedefliyor

Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı ve yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.

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