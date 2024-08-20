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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | Ağustos ayı faiz kararı açıklandı! Faiz düştü mü, yükseldi mi?

Merkez Bankası, Ağustos ayı faiz kararını açıkladı. Ekonomistlerin yorumu ve anket sonuçlarına göre Ağustos ayında da sabit tutulması beklenen faiz kararının açıklanmasının ardından arama motorlarında sorgulanan 'Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kaç oldu? Faiz düştü mü, yükseldi mi?' sorularının cevabını ve Para Politikaları Kurulu'nun toplantı metnini haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 14:02
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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | Ağustos ayı faiz kararı açıklandı! Faiz düştü mü, yükseldi mi?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | Merkez Bankası, ekonomisler ve vatandaşlar tarafından merakla beklenen Ağustos ayı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yapılan Para Politikaları Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada, Ağustos ayı faizi sabit tutuldu. Ağustos ayında yüzde 50 olarak açıklanan politika faizi, son 5 toplantıda değiştirilmedi.

AĞUSTOS AYI FAİZ KAÇ OLDU? DÜŞTÜ MÜ, ARTTI MI?

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'de sabit tutulmasına karar verdi. Politika faizinin sabit tutulmasına ilişkin Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yayımlanan metinde şu ifadelere yer verildi:

"Temmuz ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken ikinci çeyrek ortalamasının altında kalmıştır. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret etmektedir. Mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler enflasyonist riskleri canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunun dezenflasyon süreci açısından göreli öneminin arttığını vurgulamıştır.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

YILLIK FAİZ BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 48,10'a düştü. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 34,57'den yüzde 33,30'a geriledi.

MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ KARARI

Merkez Bankası, Temmuz ayında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Para Politikaları Kurulu, Nisan ayından bu yana politika faizini değiştirmedi.

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