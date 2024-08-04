Haberler Haberler

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? | ÖSYM KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sonuç tarihi

KPSS oturumlarının sonuncusu olan Alan Bilgisi Testi (ÖABT) bu yıl 4 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Öğretmen adaylarının kendi alanında girdiği sınav sonrası araştırmalar da hız kazandı. İstediği alanda atanıp göreve başlamak isteyen adaylar tercih yapabilmek için sınav sonuçlarını bekliyor. Peki, KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sonuç tarihi ve güncel bilgiler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 15:26 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 15:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? | ÖSYM KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sonuç tarihi

KPSS ÖABT SONUÇLARI 2024 | KPSS sınavlarında oturumların tamamlanmasının ardından devlet memuru olmak isteyen öğretmen adayları, Öğretmenlikte Alan Bİlgisi Testi (ÖABT) sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Binlerce adayın birbiriyle yarıştığı sınavın ardından arama motorlarında en sık sorgulanan konular arasında yer alan 'KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sonuçları hangi tarihte belli olur?' sorularını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÖSYM KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI HANGİ TARİHTE BELLİ OLUR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim sonrasında KPSS sonuç tarihi belli oldu. Buna göre; KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS 2024/2 tercih ve atama takvimi henüz belli olmadı. ÖSYM'nin 2024 KPSS Lisans oturumlarına dair sonuçları açıklamasının ardından, söz konusu atamalara ilişkin bilgilerin netleşmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2024-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2024-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

Arda Turan'ın gözü o isimlerde! Fenerbahçe ve Galatasaray...
G.Saray transferde gaza bastı! Gabriel Sara'nın ardından....
DİĞER
Kuzey Tunçelli final yarışı ne zaman, bugün mü, saat kaçta? Kuzey Tunçelli Olimpiyat finali TRT Spor canlı izle
İsrail’den yeni skandal! Tel Aviv'de Türk bayrakları Haniye için yarıya inince tehdit etmişlerdi: Drone ile bayraklı provokasyon
Mourinho izin vermedi! O yıldız takımda kalacak
Filenin Sultanları kaybetti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik! F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik! 15:08
F.Bahçe'de Meesseman ile sözleşme uzatıldı! F.Bahçe'de Meesseman ile sözleşme uzatıldı! 14:38
F.Bahçe'ye durmak yok! F.Bahçe'ye durmak yok! 14:35
Arda Turan'ın gözü o isimlerde! Fenerbahçe ve Galatasaray... Arda Turan'ın gözü o isimlerde! Fenerbahçe ve Galatasaray... 13:54
Kayserispor'dan Burak Yılmaz açıklaması! Kayserispor'dan Burak Yılmaz açıklaması! 13:31
Mourinho izin vermedi! O yıldız takımda kalacak Mourinho izin vermedi! O yıldız takımda kalacak 11:51
Daha Eski
Gaia Giovannini kimdir? Kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? Kariyeri... Gaia Giovannini kimdir? Kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? Kariyeri... 11:27
Mourinho kararını verdi! En-Nesyri ve Saint-Maximin... Mourinho kararını verdi! En-Nesyri ve Saint-Maximin... 11:04
Arda Güler'e ABD'de şok! Arda Güler'e ABD'de şok! 09:16
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:59
Bronckhorst ve Beşiktaş'a büyük övgü! "Tarih yazdılar" Bronckhorst ve Beşiktaş'a büyük övgü! "Tarih yazdılar" 07:24
Tarih yazdılar Tarih yazdılar 06:21