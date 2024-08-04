KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? | ÖSYM KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sonuç tarihi

KPSS ÖABT SONUÇLARI 2024 | KPSS sınavlarında oturumların tamamlanmasının ardından devlet memuru olmak isteyen öğretmen adayları, Öğretmenlikte Alan Bİlgisi Testi (ÖABT) sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Binlerce adayın birbiriyle yarıştığı sınavın ardından arama motorlarında en sık sorgulanan konular arasında yer alan 'KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sonuçları hangi tarihte belli olur?' sorularını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÖSYM KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI HANGİ TARİHTE BELLİ OLUR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim sonrasında KPSS sonuç tarihi belli oldu. Buna göre; KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS 2024/2 tercih ve atama takvimi henüz belli olmadı. ÖSYM'nin 2024 KPSS Lisans oturumlarına dair sonuçları açıklamasının ardından, söz konusu atamalara ilişkin bilgilerin netleşmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2024-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2024-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.