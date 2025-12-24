CANLI SKOR ANA SAYFA
Sömestr tatili ne zaman? | 2026 MEB TAKVİMİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini duyurmasının ardından yarıyıl tatili tarihleri merak konusu oldu. Kasım ayındaki ara tatilin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, 15 tatilin ne zaman başlayıp biteceğini araştırmaya başladı. Peki, sömestr tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte 2026 MEB takvimine dair merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 22:20
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait takvimi açıklamasıyla birlikte sömestr tatili tarihleri gündeme taşındı. Kasım ayındaki ara tatilin sona ermesinin ardından öğrenciler ve veliler, yarıyıl tatilinin başlangıç ve bitiş günlerini merak etmeye başladı. Eğitim maratonuna kısa bir mola verecek olan 15 tatilin ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği araştırılıyor. İşte, 2026 MEB takvimine dair öne çıkan detaylar…

Sömestr tatili

SÖMESTR TATİLİ 2026 NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 sömestr tatili 19 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

Sömestr tatili 2026

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak sömestr tatili 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Sömestr tatili ne zaman?

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi tarihinde başlayacak. 2. ara tatil bitiş tarihi ise 20 Mart 2026 Cuma günü olacak.

Sömestr tatili 2026 ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ikinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

15 tatil

