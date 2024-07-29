LGS 2. NAKİL BAŞVURU EKRANI MEB 2024 | LGS 2. nakil başvurusu ne zaman, ayın kaçında yapılacak? - LGS 2. tercih nasıl ve nereden yapılır?

MEB tarafından gerçekleştirilen LGS sonrasında adaylar tercih ve ardından 1. nakil sonuçlarını öğrendi. Şimdi ise 2. nakil tercihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. LGS 2. nakil başvurusu ne zaman, ayın kaçında yapılacak? LGS 2. tercih nasıl ve nereden yapılır? sorularının yanıtları merak edilirken güncel detayları sizler için derledik.

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LGS 2. NAKİL BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre LGS 2. nakil başvuruları ve sonuç tarihi şu şekilde belirlendi:

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

5 Ağustos 2024 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

Yerleştirmelere esas nakiller, iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

LGS NAKİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir.