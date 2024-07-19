EMEKLİYE MAAŞ KADAR PROMOSYON MÜJDESİ! Bankalar yarışa girdi - Hangi banka ne kadar veriyor?

EMEKLİYE MAAŞ KADAR PROMOSYON MÜJDESİ | Temmuz ara zammının açıklanmasının ardından bankalar, SSK ve Bağkur emeklileri için promosyon yarışını başlattı. Nisan ayında 12 bin liraya kadar yükselen promosyonlar Temmuz ayı itibarıyla 18 bin liraya ulaştı. Bir maaş kadar promosyon ödemesi yapan bankaların rekabeti ise en çok emekliye yardı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar...

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Temmuz – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

FİBABANKA

12.000 liraya varan promosyon imkanı sunan bir banka da Fibabanka. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödeme yapıyor.

QNB FİNANSBANK

Emeklilere 16.200 liraya varan avantaj sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira veriyor. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim yapıyor.

KUVEYT TÜRK

Emeklilere 12.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödeme yapıyor.

GARANTİ BBVA

Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın! Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Temmuz 2024'tür.

İŞ BANKASI

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 28 Mart – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

ŞEKERBANK

Emeklilere 12.000 liraya varan ödeme yapan bankalardan. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödüyor.

YAPIKREDİ

Banka 18.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira veriyor. Buna ilaveten 2 yeni fatura talimatına 1.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 1.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanımına 500 lira ek ödül imkanı var.

ALBARAKA TÜRK

Banka emeklilere 16.000 liraya varan promosyon imkanı sağlıyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödüyor Ayrıca 2 otomatik fatura ödeme talimatına 1.000 lira, emekli maaş müşterisi getirene her kişi için 500, toplamda en çok 3.000 lira ek ödül veriyor.

FİNANSBANK

15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü.

TEB

12.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödüyor.

VAKIFBANK

3 yıl için 12.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödüyor.