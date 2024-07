AŞURE GÜNÜ VE GECESİ YAPILACAK İBADETLER | Aşure Günü ibadetleri, çekilecek zikirler, okunacak dualar nelerdir?

Aşure Günü pek çok fazilete de ev sahipliği yapmaktadır. Muharrem ayının 10. günü idrak edilen bu mübarek günde aşure pişirerek komşularına dağıtan müminler aynı zamanda ibadetlerini yerine getirmek istiyorlar. Aşure Günü ibadetleri, çekilecek zikirler, okunacak dualar nelerdir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Aşure günü ve gecesi yapılacak ibadetler haberimizde...

AŞURE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Gusül abdesti alın!

Oruç tutun!

İftar verin!

Sadaka verin ve ikramlarda bulunun!

Evinize 10 çeşit ihtiyaç alın!

En az 10 kişiye selam verin!

AŞURE GÜNÜ VE GECESİ OKUNACAK DUA

"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Allah'ı mîzân dolusunca, ilimlerin nihâyet derecesiyle, râzı olacağı şekilde, Arş'ın ağırlığınca tesbih ederim. Allah'tan koruyacak hiçbir sığınak ve kurtuluş yolu yok, O'ndan yine O'na sığınılır. Çift ve tek olan şeyler adedince, Allah'ın bütün tam kelimeleri adedince O'nu tesbih ederim.

Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle bana selâmet vermeni istiyorum. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak, ancak yüce ve Azîm olan Allah'ın tevfik ve yardımıyladır. O bana yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır. Allah, mahlûkâtın en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât eylesin! Âmîn!"

AŞURE GÜNÜ NE OLDU?

Sağlam belgelere dayanmamakla birlikte bugünde gerçekleştiğine inanılan birtakım olaylar bulunmaktadır. Hz. Mûsâ (a.s.) ve İsrâiloğullarının Firavun'un zulmünden kurtulmaları, Hz. Nûh'un (a.s.) gemisinin Cudi dağına oturması, Hz. Âdem'in (a.s.) tövbesinin kabul edilmesi, Hz. Yûnus'un (a.s.) balığın karnından çıkarılması, Hz. Mûsâ ve Hz. İsa'nın (a.s.) doğumları, inanışa göre Aşûre gününde gerçekleşmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Biz Mûsâ'ya sizden daha lâyıkız." (Müslim, "Sıyâm", 202; İbn Mâce, "Sıyâm", 31) diyerek Yahudilerin aşûre günü tuttukları orucu, bir gün öncesi veya sonrasıyla tutmayı tavsiye etmiştir.

Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'da şehit edilmesi de muharremin onuncu günü gerçekleştiği için, aşûre günü aynı zamanda, İslâm tarihinde son derece acı, acıklı ve üzücü bir olayı hatırlatma özelliği de taşımaktadır. Bu sebeple Şiîler, aşûre gününü Hz. Hüseyin'in intikamını alma sözünü tazeledikleri bir matem günü kabul ederler; hatta dövünerek ve kendilerine işkence yaparak bu oruca başlarlar. Gerek bu uygulama gerekse bu uygulamaya karşılık Emevîlerin bu günün bir bayram sevinci ile kutlanmasını sağlama yönündeki gayretleri temelde siyasal bakış ve görüş farklılığı ile ilgilidir.