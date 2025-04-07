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Haberler Fenerbahçe Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 4-1'lik skorla yenerek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet aldı ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Bu zaferin ardından, Süper Lig şampiyonluk oranlarında da bazı güncellemeler oldu. İşte yeni oranlar…

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 14:56
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Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi!

Bu zaferin ardından Süper Lig şampiyonluk oranlarında da değişiklikler yaşandı.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi!

Sarı-lacivertlilerin oranı önemli ölçüde düşerken Galatasaray'ın oranı biraz daha arttı.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi!

Maçta Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 geride tamamlamasına rağmen, ikinci yarıda etkili bir oyun sergileyerek Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi!

Bu galibiyetin ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları şu şekilde güncellendi:

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi!

Samsunspor: 4000

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi!

Eyüpspor: 4000

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi!

Beşiktaş: 3000

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi!

Fenerbahçe: 2.9 (Önceki oran 3.55'ti)

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