Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 4-1'lik skorla yenerek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet aldı ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Bu zaferin ardından, Süper Lig şampiyonluk oranlarında da bazı güncellemeler oldu. İşte yeni oranlar…
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Maçta Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 geride tamamlamasına rağmen, ikinci yarıda etkili bir oyun sergileyerek Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.
Bu galibiyetin ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları şu şekilde güncellendi:
Samsunspor: 4000
Eyüpspor: 4000
Beşiktaş: 3000
Fenerbahçe: 2.9 (Önceki oran 3.55'ti)
Galatasaray: 1.28 (Önceki oran 1.23'tü)
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