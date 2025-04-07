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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın o golünde topun hızı belli oldu!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın o golünde topun hızı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmada hat-trick yapma başarısı gösteren Anderson Talisca'nın son golü büyük yankı uyandırdı. Son olarak bu golle ilgili o flaş detay, gün yüzüne çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 15:47
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Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın o golünde topun hızı belli oldu!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti ve ezeli Galatasaray ile olan puan farkını 3'e indirdi. Oyuna ikinci yarı başında dahil olan Anderson Talisca ise müsabakaya damga vurdu.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın o golünde topun hızı belli oldu!

Yaptığı hat-trick ile Fenerbahçe'nin maçı çevirmesinde başrol oynayan Brezilyalı yıldızın attığı son gol ise gecenin en çok konuşan anı oldu.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın o golünde topun hızı belli oldu!

Öte yandan Anderson Talisca'nın attığı enfes vole golüyle ilgili o detay dikkat çekti.

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