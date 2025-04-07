Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın o golünde topun hızı belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmada hat-trick yapma başarısı gösteren Anderson Talisca'nın son golü büyük yankı uyandırdı. Son olarak bu golle ilgili o flaş detay, gün yüzüne çıktı.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
beIN SPORTS'un haberine göre Anderson Talisca'nın 23 metreden çektiği şut saatte 107 kilometre hızla ağlara gitti.
DİĞER