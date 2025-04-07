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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Solskjaer'den flaş Ernest Muçi kararı!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Solskjaer'den flaş Ernest Muçi kararı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta geleceği merak konusu haline gelen Ernest Muçi için Teknik Direktör Solskjaer'den kritik karar geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 13:54
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Solskjaer'den flaş Ernest Muçi kararı!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Polonya ekibi Legia Varşova'dan 10 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Ernest Muçi'nin bu sezon başında gösterdiği etkisiz performans nedeniyle takımdan ayrılabileceği öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Solskjaer'den flaş Ernest Muçi kararı!

Ancak Takvim'in haberine göre Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in 24 yaşındaki Arnavut 10 numaranın son haftalardaki performansından memnun olduğu ve oyuncunun gelecek sezon da takımda kalmasını yönetime ilettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Solskjaer'den flaş Ernest Muçi kararı!

Galatasaray maçından itibaren denenen forvetsiz sistemde etkili oyunuyla öne çıkan Muçi'nin performansı taraftarlardan da tam not aldı. Bu sezon çıktığı 33 maçta 7 gol, 3 asistle oynayan yıldız futbolcu, Immobile, Rafa Silva ve Gedson'un ardından takımın en fazla gol atan 4. ismi konumunda.

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