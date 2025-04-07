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Haberler Galatasaray Berke Özer’e Premier Lig kancası! Galatasaray’a transferde rakip çıktı

Berke Özer’e Premier Lig kancası! Galatasaray’a transferde rakip çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Süper Lig'de Eyüpspor forması altında gösterdiği etkileyici performansla öne çıkan milli kaleci Berke Özer, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. 24 yaşındaki başarılı file bekçisi, Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer alırken İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın da oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtildi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 12:41 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 14:08
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Berke Özer’e Premier Lig kancası! Galatasaray’a transferde rakip çıktı

Süper Lig'de Eyüpspor formasıyla sergilediği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren milli kaleci Berke Özer, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Berke Özer’e Premier Lig kancası! Galatasaray’a transferde rakip çıktı

Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 24 yaşındaki kaleciye, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın ilgisi olduğu öğrenildi.

Berke Özer’e Premier Lig kancası! Galatasaray’a transferde rakip çıktı

Sezon boyunca Eyüpspor'un en istikrarlı isimlerinden biri olan Berke, takımının Avrupa kupalarına katılma mücadelesinde önemli rol oynadı.

Berke Özer’e Premier Lig kancası! Galatasaray’a transferde rakip çıktı

DHA'da yer alan habere göre, İngiliz temsilcisi Aston Villa'nın sezon sonuna kadar Berke'yi yakından takip edeceği ve performansından memnun kalması halinde transfer için resmi adımları atacağı ifade ediliyor.

Berke Özer’e Premier Lig kancası! Galatasaray’a transferde rakip çıktı

MİLLİ TAKIM KAPILARINI ARALADI

Bu sezon ligde 28 maçta görev alan Berke Özer, 10 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

Berke Özer’e Premier Lig kancası! Galatasaray’a transferde rakip çıktı

Sadece cezalı olduğu Sivasspor maçında forma giyemeyen genç file bekçisi, 2.475 dakikayla takımının en fazla süre alan oyuncusu oldu.

Berke Özer’e Premier Lig kancası! Galatasaray’a transferde rakip çıktı

Performansıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da dikkatini çeken Özer, Macaristan ile oynanan Uluslar Ligi maçları için aday kadroya dahil edildi.

Berke Özer’e Premier Lig kancası! Galatasaray’a transferde rakip çıktı

AVRUPA'YA DÖNMEYE HAZIR

Daha önce Belçika'da Westerlo forması giyen, Fenerbahçe sonrası kariyerine kısa bir süreliğine Portekiz'de Portimonense'de devam eden Berke Özer, Eyüpspor ile 1. Lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra Süper Lig'de de etkileyici bir grafik çizdi.

Berke Özer’e Premier Lig kancası! Galatasaray’a transferde rakip çıktı

Avrupa'da oynamaya sıcak baktığı belirtilen genç kaleci, önceki açıklamalarında Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme hedefini sıkça dile getirmişti.

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