Berke Özer’e Premier Lig kancası! Galatasaray’a transferde rakip çıktı
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Süper Lig'de Eyüpspor forması altında gösterdiği etkileyici performansla öne çıkan milli kaleci Berke Özer, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. 24 yaşındaki başarılı file bekçisi, Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer alırken İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın da oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtildi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 12:41 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 14:08
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DHA'da yer alan habere göre, İngiliz temsilcisi Aston Villa'nın sezon sonuna kadar Berke'yi yakından takip edeceği ve performansından memnun kalması halinde transfer için resmi adımları atacağı ifade ediliyor.
MİLLİ TAKIM KAPILARINI ARALADI
Bu sezon ligde 28 maçta görev alan Berke Özer, 10 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.
Sadece cezalı olduğu Sivasspor maçında forma giyemeyen genç file bekçisi, 2.475 dakikayla takımının en fazla süre alan oyuncusu oldu.
Performansıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da dikkatini çeken Özer, Macaristan ile oynanan Uluslar Ligi maçları için aday kadroya dahil edildi.
AVRUPA'YA DÖNMEYE HAZIR
Daha önce Belçika'da Westerlo forması giyen, Fenerbahçe sonrası kariyerine kısa bir süreliğine Portekiz'de Portimonense'de devam eden Berke Özer, Eyüpspor ile 1. Lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra Süper Lig'de de etkileyici bir grafik çizdi.
Avrupa'da oynamaya sıcak baktığı belirtilen genç kaleci, önceki açıklamalarında Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme hedefini sıkça dile getirmişti.
Öte yandan Almanya basınında yer alan haberlere göre, Bundesliga takımlarından Leipzig de Berke Özer'i yakından takip ediyor.
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