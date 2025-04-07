Berke Özer’e Premier Lig kancası! Galatasaray’a transferde rakip çıktı

Performansıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da dikkatini çeken Özer, Macaristan ile oynanan Uluslar Ligi maçları için aday kadroya dahil edildi.

AVRUPA'YA DÖNMEYE HAZIR Daha önce Belçika'da Westerlo forması giyen, Fenerbahçe sonrası kariyerine kısa bir süreliğine Portekiz'de Portimonense'de devam eden Berke Özer, Eyüpspor ile 1. Lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra Süper Lig'de de etkileyici bir grafik çizdi.