Haberler Haberler SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ - Sultangazi sular ne zaman gelecek? (10 Temmuz 2024)

SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ - Sultangazi sular ne zaman gelecek? (10 Temmuz 2024)

Sultangazi 10 Temmuz Çarşamba günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Sultangazi su kesintisi olan mahalleleri ve 10 Temmuz 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 07:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ - Sultangazi sular ne zaman gelecek? (10 Temmuz 2024)

SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ 10 TEMMUZ 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultangazi'nin bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 10 Temmuz 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Sultangazi 10 Temmuz Çarşamba günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

SULTANGAZİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: SULTANÇİFTLİĞİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 10/07/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 10/07/2024 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: İSMETPAŞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 10/07/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 10/07/2024 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

👉Tüm kesintileri anlık olarak takip etmek için TIKLAYIN👈

Mourinho o ismi özel olarak istedi! Santrfor...
Reklam
DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom yeni Sacha Boey'unu buldu! İşte Okan Buruk'un yeni prensi...
15 Temmuz gecesi Genelkurmay'da neler yaşandı? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler FETÖ ihanetinin kırılma noktasını ilk kez anlattı
Fenerbahçe Maximin için geri sayıma geçti!
G.Saray'dan yeni sezon sürprizi! Eski F.Bahçeli Aslan oluyor
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Deprem mi oldu son dakika 10 Temmuz
Namaz vakitleri İstanbul (10 Temmuz Çarşamba)
2023 YKS ne zaman açıklandı? | Geçen sene YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklandı?
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
YARIN MAÇ VAR MI? YARIN MAÇ VAR MI? 00:18
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 23:35
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 23:22
Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk... Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk... 23:06
G.Saray'dan yeni sezon sürprizi! Eski F.Bahçeli Aslan oluyor G.Saray'dan yeni sezon sürprizi! Eski F.Bahçeli Aslan oluyor 23:06
Beşiktaş'tan flaş karar! Ayrılık kapıda Beşiktaş'tan flaş karar! Ayrılık kapıda 23:05
Daha Eski
G.Saray'dan Ebosele'ye resmi teklif! G.Saray'dan Ebosele'ye resmi teklif! 23:05
Transfer bombası! Immobile Beşiktaş için geliyor Transfer bombası! Immobile Beşiktaş için geliyor 23:05
F.Bahçe'den Beşiktaş'a Broja çalımı! F.Bahçe'den Beşiktaş'a Broja çalımı! 23:05
Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu açıklandı! Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu açıklandı! 23:05
G.Saray'da Kaan Ayhan depremi! G.Saray'da Kaan Ayhan depremi! 23:05
Teixeira müjdesi! Ailesi de F.Bahçe'yi istiyor Teixeira müjdesi! Ailesi de F.Bahçe'yi istiyor 23:05