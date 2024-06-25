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AKITMA TATLISI TARİFİ | Urfa usulü akıtma tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Yapılışı kolay ve pratik olan Şanlıurfa'ya özgü akıtma tatlısı, tescillenmiş lezzetler arasında yer alıyor. Yumuşak ve ince hamuru ve kıvamlı şerbetiyle yiyen herkesi kendisine hayran bırakan akıtma tatlısı, son zamanların en çok araştırılan tarifleri arasında yerini aldı. Peki Urfa usulü akıtma tatlısı nasıl yapılır? İşte akıtma tatlısı malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 11:36
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AKITMA TATLISI TARİFİ | Urfa usulü akıtma tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

AKITMA TATLISI TARİFİ | Şanlıurfa'nın geleneksel lezzetleri arasında yer alan, incecik krep hamuru üzerinde kıvamlı şerbet ve fıstık süslemesiyle hem yapımı basit hem de yemesi keyifli akıtma tatlısı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Az malzemeyle elde edilen bu muhteşem lezzeti kendi mutfağında denemek isteyenler için Urfa usulü akıtma tatlısı nasıl yapılır? sorusunun cevabını derledik. İşte akıtma tatlısı malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

URFA USULÜ AKITMA TATLISI NASIL YAPILIR?

Akıtma tatlısı malzemeleri

Akıtma için;

  • 2 su bardağı süt
  • 1 su bardağı su
  • 1 adet yumurta
  • 2 su bardağı un
  • 1 çimdik tuz

Şerbeti için;

  • 3 su bardağı su
  • 2.5 su bardağı şeker
  • 1 yemek kaşığı pekmez (İsteğe göre konulmayadabilir)
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için;

  • Ceviz
  • Fıstık

Akıtma tatlısı yapılışı

  • Akıtma malzemelerinden süt, su ve yumurtayı iyice çırpıp, un ve tuzu ekleyip çırpmaya devam ediyoruz (Harcımız da topak kalmamasına dikkat edelim)
  • Hazırladığımız harçtan yağladığımız krep tavasına 1 kepçe döküyoruz ve krep gibi arkalı önlü pişiriyoruz
  • Pişen kreşleri tek tek gazete veya bez üstüne serip, soğumaya bırakıyoruz.
  • Şerbetimiz için su, şeker ve kullanılacaksa pekmezi koyup, ocağa alıyoruz ve bir taşım kaynatıyoruz.
  • Altını kapatıp tereyağını da ekleyip soğumaya bırakıyoruz. (Ilık olacak).
  • Daha sonra her bir krep içine ceviz serip kalın rulo yaptıktan sonra dilimleyin.
  • Tüm kreplere ayrı ayrı bu işlemi uyguladıktan sonra üzerlerine ılık şerbeti döküp, fıstık içi ile süsleme yapıyoruz.
  • Tatlımız sunuma hazır.
Türk Telekom
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