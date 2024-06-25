AKITMA TATLISI TARİFİ | Urfa usulü akıtma tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

AKITMA TATLISI TARİFİ | Şanlıurfa'nın geleneksel lezzetleri arasında yer alan, incecik krep hamuru üzerinde kıvamlı şerbet ve fıstık süslemesiyle hem yapımı basit hem de yemesi keyifli akıtma tatlısı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Az malzemeyle elde edilen bu muhteşem lezzeti kendi mutfağında denemek isteyenler için Urfa usulü akıtma tatlısı nasıl yapılır? sorusunun cevabını derledik. İşte akıtma tatlısı malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

URFA USULÜ AKITMA TATLISI NASIL YAPILIR?

Akıtma tatlısı malzemeleri

Akıtma için;

2 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 adet yumurta

2 su bardağı un

1 çimdik tuz

Şerbeti için;

3 su bardağı su

2.5 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı pekmez (İsteğe göre konulmayadabilir)

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için;

Ceviz

Fıstık

Akıtma tatlısı yapılışı