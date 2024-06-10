TAVUKLU ŞAH PİLAV TARİFİ | Şah pilavı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

TAVUKLU ŞAH PİLAV TARİFİ | Hamur kaplaması ile göz alıcı bir sunuma sahip olan ve tatlı ve tuzlu malzemelerin bir arada kullanılmasıyla damakta farklı tatların dengeli bir şekilde hissedilmesini sağlayan şah pilav, son zamanların en popüler lezzetleri listesinde yerini aldı. Özellikle özel günler ve davetler için hazırlanan, zahmetli ama bir o kadar da lezzetli bir yemek olan şah pilavın yapılışı merak ediliyor. İşte Tavuklu şah pilav malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

ŞAH PİLAVI NASIL YAPILIR?

Tavuklu Şah Pilav Malzemeleri:

İç Pilav İçin:

2 su bardağı pirinç

400 gram tavuk göğsü veya but, kuşbaşı doğranmış

1 büyük soğan, ince doğranmış

3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

4 su bardağı tavuk suyu veya su

Dış Kaplama İçin:

2 adet yufka (ya da ince hamur)

2 yemek kaşığı tereyağı (yufkaları yağlamak için)

Tavuklu Şah Pilav Yapılışı

Pirinçleri birkaç kez yıkayıp nişastasını akıtın, ardından sıcak suda 20-30 dakika kadar bekletin ve süzün.

Tavuk etini kuşbaşı doğrayın.

Bir tencerede tereyağını ve zeytinyağını eritin. Doğranmış soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından tavuk etlerini ekleyip rengi dönene kadar kavurun.

Dolmalık fıstıkları ekleyip hafifçe kavurun. Ardından kuş üzümlerini ekleyin.

Süzülen pirinçleri ekleyin ve birkaç dakika kavurun.

Tarçın, yenibahar, karabiber ve tuzu ekleyin. Tavuk suyunu veya suyu ekleyip karıştırın. Kaynadıktan sonra altını kısın ve pilav suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra demlenmeye bırakın.

Yufkalardan birini yağlanmış yuvarlak ve derin bir fırın kabının tabanına serin, kenarları dışarı taşacak şekilde bırakın. Üzerine eritilmiş tereyağı sürün.

Hazırladığınız iç pilavı yufkanın üzerine dökün ve eşit şekilde yayın.

İkinci yufkayı pilavın üzerine kapatın ve kenarlarını içe doğru katlayarak kapatın. Üzerine tekrar tereyağı sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yufka altın rengi olana kadar, yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirin. Ardından servis tabağına ters çevirerek çıkartın ve dilimleyerek servis yapın.

Tavuklu Şah Pilav Püf Noktaları

Baldo veya Osmancık pirinci tercih edebilirsiniz. Pirinci sıcak suda dinlendirmek pilavın daha tane tane olmasını sağlar.

Yufkanın Yağlanması: Yufkanın her katını tereyağı ile yağlamak çıtır bir dış kaplama sağlar.