💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 5 Haziran 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

5 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 5 Haziran Çarşamba 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,6488 (Alış) - 32,6736 (Satış)
EURO: 35,5491 (Alış) - 35,6070 (Satış)
STERLİN: 41,1043 (Alış) - 41,3103 (Satış)
1 DOLAR = 32,67 TL
👉5 Haziran Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.450,40
Gram altın satış: 2.450,73
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.969,00
Çeyrek altın satış: 4.059,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.966,00
Yarım altın satış: 8.111,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.883,00
Tam altın satış: 16.172,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.140,00
Cumhuriyet altını satış: 16.384,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.226,00
Ata altın satış: 16.594,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Haziran Çarşamba günü saat 06.55 itibarıyla alınmıştır.