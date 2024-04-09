💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 9 Nisan Salı 2024

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 9 Nisan Salı akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 9 Nisan Salı çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 9 Nisan Salı sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
9 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 9 Nisan Salı akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şu şekilde:
6 - 18 - 20 - 44 - 48 - 5
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