ŞANLIURFA İFTAR VAKTİ 3 NİSAN 2024 | Şanlıurfa sahur vakti – Ezan ne zaman okunacak? (İmsakiye Şanlıurfa)
ŞANLIURFA İFTARA NE KADAR KALDI? | On bir ayın sultanı Ramazan’ın gelişiyle birlikte sağlıklı ve yetişkin tüm Müslümanlara farz kılınan oruç ibadeti başladı. Hz. Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı bu mübarek ayda ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Peki, Şanlıurfa için 3 Nisan Çarşamba iftar ve sahur vakti saat kaçta? İşte 2024 Şanlıurfa imsakiyesi ve ezan saatleri...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 23:20 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 23:30