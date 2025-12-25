CANLI SKOR ANA SAYFA
MSÜ başvuru tarihi ne zaman 2026? MSÜ başvuru ücreti ne kadar?

MSÜ başvuru tarihi ne zaman 2026? MSÜ başvuru ücreti ne kadar?

2026 MSÜ başvuru tarihi öncesi adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Bu sene mart ayında düzenleneceği açıklanan Milli Savunma Üniversitesi sınavı için hazırlıklar devam ederken, "MSÜ başvuru tarihi ne zaman 2026?" ve "MSÜ başvuru ücreti ne kadar?" soruları araştırılıyor. ÖSYM, MSÜ sınav takvimini paylaşırken binlerce kişi planlamalarını yapmaya başladı. İşte detaylar...

MSÜ başvuru tarihi ne zaman 2026? MSÜ başvuru ücreti ne kadar?

2026 MSÜ sınavı için geri sayım sürerken adaylar hazırlık temposunu artırmış durumda. Mart ayında yapılacağı duyurulan Milli Savunma Üniversitesi sınavı öncesinde, başvuru süreci en çok merak edilen konuların başında geliyor. "2026 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?" ve "MSÜ başvuru ücreti ne kadar?" soruları adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte süreç netleşirken, binlerce öğrenci planlamasını bu tarihlere göre yapıyor. Detaylar haberimizde...

MSÜ başvuru tarihi ne zaman 2026? MSÜ başvuru ücreti ne kadar?

MSÜ 2026 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2026 MSÜ başvuru tarihi 5 Ocak Pazartesi başlayacak. 29 Ocak Perşembe gününe kadar devam edecek MSÜ sınav başvuru işlemleri, ÖSYM AİS aracılığıyla yapılacak. Geç başvuru günü ise 3 Şubat 2026 Salı günü olarak belirlendi.

MSÜ başvuru tarihi ne zaman 2026? MSÜ başvuru ücreti ne kadar?

2026 MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 Milli Savunma Üniversitesi sınavı başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene 450 TL olarak belirlenen MSÜ başvuru ücretinin, bu sene ÖSYM kılavuzunda yayımlandıktan sonra netleşeceği tahmin ediliyor.

MSÜ başvuru tarihi ne zaman 2026? MSÜ başvuru ücreti ne kadar?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN 2026?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 1 Mart Pazar 2026 günü yapılacak. MSÜ sınav sonuçları ise 26 Mart 2026 Perşembe tarihinde ÖSYM tarafından duyurulacak.

SON DAKİKA
