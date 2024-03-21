Haberler Haberler FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM | 1 Dolar kaç TL oldu? 21 Mart Perşembe Döviz kuru

FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM | 1 Dolar kaç TL oldu? 21 Mart Perşembe Döviz kuru

21 Mart Perşembe günü açıklanan Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ardından piyasalarda hareketli anlar yaşanıyor. Para Politikası Kurulu'nun kararıyla politika faizi, 500 baz puan artış ile yüzde 50'ye yükseldi. Peki, Merkez Bankası faiz kararının ardından dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? İşte Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 14:50 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 15:00
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FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM | 1 Dolar kaç TL oldu? 21 Mart Perşembe Döviz kuru

FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM | 21 Mart 2024 tarihinde Merkez Bankası tarafından açıklanan Mart ayı faiz kararının ardından döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Kararın ardından yatırımcı ve vatandaşlar arama motorlarında 'Dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Döviz kurunda son durum' gibi ifadelerle arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, faiz kararının ardından dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?

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ABD Doları: 32,06 (Alış) - 32,25 (Satış)

EURO: 35,19 (Alış) - 35,28 (Satış)

STERLİN: 42,14 (Alış) - 42,35 (Satış)

1 DOLAR = 32,25 TL

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.300,46

Gram altın satış: 2.300,71

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.233,00

Çeyrek altın satış: 4.333,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.315,00

Yarım altın satış: 8.463,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.907,00

Tam altın satış: 17.205,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.755,00

Cumhuriyet altını satış: 17.010,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 17.386,00

Ata altın satış: 17.989,00

1 GRAM ALTIN = 2.300,71 TL

100 Japon Yeni: 21,84 (Alış) - 21,95 (Satış)

Avustralya Doları: 21,81 (Alış) - 21,92 (Satış)

Danimarka Kronu: 4,83 (Alış) - 4,85 (Satış)

İsveç Kronu: 3,17 (Alış) - 3,18 (Satış)

İsviçre Frangı: 36,97 (Alış) - 37,16 (Satış)

Kanada Doları: 24,46 (Alış) - 24,58 (Satış)

Norveç Kronu: 3,12 (Alış) - 3,14 (Satış)

Rus Rublesi: 0,31 (Alış) - 0,31 (Satış)

Suudi Riyali: 8,80 (Alış) - 8,84 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurundaki son bilgiler 21 Mart Perşembe günü saat 14.19 itibarıyla alınmıştır.

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