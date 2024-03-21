FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM | 1 Dolar kaç TL oldu? 21 Mart Perşembe Döviz kuru

FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM | 21 Mart 2024 tarihinde Merkez Bankası tarafından açıklanan Mart ayı faiz kararının ardından döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Kararın ardından yatırımcı ve vatandaşlar arama motorlarında 'Dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Döviz kurunda son durum' gibi ifadelerle arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, faiz kararının ardından dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?
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ABD Doları: 32,06 (Alış) - 32,25 (Satış)
EURO: 35,19 (Alış) - 35,28 (Satış)
STERLİN: 42,14 (Alış) - 42,35 (Satış)
1 DOLAR = 32,25 TL
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.300,46
Gram altın satış: 2.300,71
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.233,00
Çeyrek altın satış: 4.333,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.315,00
Yarım altın satış: 8.463,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.907,00
Tam altın satış: 17.205,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.755,00
Cumhuriyet altını satış: 17.010,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 17.386,00
Ata altın satış: 17.989,00
1 GRAM ALTIN = 2.300,71 TL
100 Japon Yeni: 21,84 (Alış) - 21,95 (Satış)
Avustralya Doları: 21,81 (Alış) - 21,92 (Satış)
Danimarka Kronu: 4,83 (Alış) - 4,85 (Satış)
İsveç Kronu: 3,17 (Alış) - 3,18 (Satış)
İsviçre Frangı: 36,97 (Alış) - 37,16 (Satış)
Kanada Doları: 24,46 (Alış) - 24,58 (Satış)
Norveç Kronu: 3,12 (Alış) - 3,14 (Satış)
Rus Rublesi: 0,31 (Alış) - 0,31 (Satış)
Suudi Riyali: 8,80 (Alış) - 8,84 (Satış)
NOT: Altın ve döviz kurundaki son bilgiler 21 Mart Perşembe günü saat 14.19 itibarıyla alınmıştır.