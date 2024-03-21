FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM | 1 Dolar kaç TL oldu? 21 Mart Perşembe Döviz kuru

FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM | 21 Mart 2024 tarihinde Merkez Bankası tarafından açıklanan Mart ayı faiz kararının ardından döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Kararın ardından yatırımcı ve vatandaşlar arama motorlarında 'Dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Döviz kurunda son durum' gibi ifadelerle arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, faiz kararının ardından dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?

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ABD Doları: 32,06 (Alış) - 32,25 (Satış)

EURO: 35,19 (Alış) - 35,28 (Satış)

STERLİN: 42,14 (Alış) - 42,35 (Satış)

1 DOLAR = 32,25 TL

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.300,46

Gram altın satış: 2.300,71

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.233,00

Çeyrek altın satış: 4.333,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.315,00

Yarım altın satış: 8.463,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.907,00

Tam altın satış: 17.205,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.755,00

Cumhuriyet altını satış: 17.010,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 17.386,00

Ata altın satış: 17.989,00

1 GRAM ALTIN = 2.300,71 TL

100 Japon Yeni: 21,84 (Alış) - 21,95 (Satış)

Avustralya Doları: 21,81 (Alış) - 21,92 (Satış)

Danimarka Kronu: 4,83 (Alış) - 4,85 (Satış)

İsveç Kronu: 3,17 (Alış) - 3,18 (Satış)

İsviçre Frangı: 36,97 (Alış) - 37,16 (Satış)

Kanada Doları: 24,46 (Alış) - 24,58 (Satış)

Norveç Kronu: 3,12 (Alış) - 3,14 (Satış)

Rus Rublesi: 0,31 (Alış) - 0,31 (Satış)

Suudi Riyali: 8,80 (Alış) - 8,84 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurundaki son bilgiler 21 Mart Perşembe günü saat 14.19 itibarıyla alınmıştır.