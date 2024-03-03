HALKA ARZ TAKVİMİ MART 2024 | Yeni halka arz ne zaman? Mart ayı halka arz tarihleri

HALKA ARZ TAKVİMİ MART 2024 | Halka arz takvimi, Sermaye Piyasası Kurulu ((SPK) tarafından vatandaşlara duyurulu sık sık güncellenmektedir. Yatırımcıların yakından takip ettiği Borsa İstanbul'da Mart ayında yapılacak halka arzlar ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Mart ayı halka arz takvimi...
YENİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Mart ayında halka arz olacak şirketlerle ilgili detaylı bir bilgi henüz açıklanmadı. SPK'nın taslaklara onay vermesi durumunda firmaların halka arz tarihleri, payları ve dağıtacağı lot sayısı ile ilgili bilgiler netleşecek.
MART AYI HALKA ARZ TARİHLERİ
Mart ayında, MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arz olacak. İzahnamesi onaylanan firmaların son talep toplama tarihi 1 Mart olarak açıklandı. SPK'nın taslağında yer alan ve halka arz olması beklenen firmalar şöyle:
- Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
- Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
- TEKYP Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş.
- KOTON Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
- Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.
- Enda Enerji Holding A.Ş.
- Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
- Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
- Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.
- Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- ALNUS Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- DSTKF Destek Finans Faktoring A.Ş.
- Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.
- Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.
- Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- EKIM (Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.
- MRBAS Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
- Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
- DNYVA Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
- Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
- Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.
- Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
- RGYAS Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
- (binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.
- Koç Metalurji A.Ş.
- Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.
- Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.
- Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- GFS Holding A.Ş.
- NARFE Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
- Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.
- YESOT (enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.
- Yeşil Global Enerji A.Ş.
- Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
- Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
- Koray Holding A.Ş.
- SMRVA Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
- Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
- Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
- Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
- Cem Zeytin A.Ş.
- Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
- ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
- (Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
- Alcas Metal Sanayi A.Ş.
- Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
- Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
- AKCEL Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
- TMGSY Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- TVKDN Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- KZLYI Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.
- KULE (Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.
- GOLDA Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- SMMAS Smm Tekstil A.Ş.
- HDMCB Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.
- CAVDC Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
- TEZKM Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- KAYMT Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.
- NETCD Netcad Yazılım A.Ş.
- MKROY Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
- OUTMD OutMedya İletişim A.Ş.
- IBSSO IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
- GLMND Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.
- SMRFA Sümer Faktoring A.Ş.
- OMEGA Omega Elektrik Pano A.Ş.
- ONBIR (n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.
- Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş.
- BALSU Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- EFELR Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.
- Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.