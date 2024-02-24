KANDİL SİMİDİ TARİFİ | Kandil simidi nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

KANDİL SİMİDİ TARİFİ | Kandil simidi, bol susamıyla bereketli kandil gecelerinin vazgeçilmezi haline geldi. Büyük küçük herkesin severek tükettiği kandil simidini evinde yapmak isteyenler ise araştırmalara başladı. En güzel kandil simidi tarifini arayanlar için pratik ve lezzetli, tam kıvamında kandil simidi yapılışını haberimizde derledik.

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Kandil Simidi Malzemeleri

🌸1 su bardağı sıvı yağ

🌸1 su bardağı süt

🌸1 su bardağı pudra şekeri

🌸1 paket vanilya

🌸1 paket kabartma tozu

🌸1 tatlı kaşığı mahlep tozu

🌸Aldığı kadar un (yaklaşık 3-4 su bardağı)

🌸İsteğe bağlı olarak susam veya çörek otu

Kandil simidi Yapılışı

🌺Öncelikle sıvı yağ, süt ve pudra şekerini geniş bir kapta iyice karıştırın.

🌺Karışıma vanilya, mahlep ve kabartma tozunu ekleyip tekrar karıştırın.

🌺Unu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun kıvamı ele yapışmayacak şekilde olmalıdır.

🌺Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayarak simit şekli verin. İsteğe bağlı olarak simitleri susam veya çörek otuna bulayabilirsiniz.

🌺Hazırladığınız simitleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.

🌺Önceden ısıtılmış 180 derece fırında simitler altın rengini alana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

🌺Fırından çıkan sıcak simitleri soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz.

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

🌷1 su bardağı sıvı yağ

🌷1 su bardağı süt

🌷1 su bardağı pudra şekeri

🌷1 paket vanilya

🌷1 paket kabartma tozu

🌷Aldığı kadar un (yaklaşık 3-4 su bardağı)

🌷İsteğe bağlı olarak susam veya çörek otu

Yapılışı:

💐Öncelikle sıvı yağ, süt ve pudra şekerini geniş bir kapta iyice karıştırın.

💐Karışıma vanilya ve kabartma tozunu ekleyip tekrar karıştırın.

💐Unu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun kıvamı ele yapışmayacak şekilde olmalıdır.

💐Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayarak simit şekli verin. İsteğe bağlı olarak simitleri susam veya çörek otuna bulayabilirsiniz.

💐Hazırladığınız simitleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.

💐Önceden ısıtılmış 180 derece fırında simitler altın rengini alana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

💐Fırından çıkan sıcak simitleri soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz.

Kandil simidi Püf Noktaları:

💥Kandil simidi yaparken lezzetli ve kıvamı doğru tutturabilmek için bazı püf noktalara dikkat etmek önemlidir. İşte kandil simidi yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar:

💥Malzemelerin Oda Sıcaklığında Olması: Sıvı yağ, süt ve yumurta gibi malzemelerin oda sıcaklığında olması hamurun daha iyi yoğrulmasını sağlar ve daha homojen bir kıvam elde etmenize yardımcı olur.

💥Mahlep Miktarı: Mahlepin karakteristik tadını elde etmek için doğru miktarı kullanmak önemlidir. Aşırı kullanımdan kaçının, çünkü fazla mahlep, simitlerin tadını acılaştırabilir.

💥Hamurun Kıvamı: Hamurun kıvamı ele yapışmayacak ve yoğrulabilir olmalıdır. İhtiyaç halinde un ekleyerek veya hamuru yoğururken fazla un kullanarak kıvamını ayarlayabilirsiniz.

💥Fırın Sıcaklığı ve Pişirme Süresi: Fırınınızın doğru sıcaklıkta olduğundan emin olun. Kandil simitlerini pişirirken altın rengini alana kadar pişirin. Pişirme süresi fırından fırına değişebilir, bu yüzden simitlerinizi yakından izleyin.

💥Simitlerin Eşit Büyüklükte Olması: Hamurdan aldığınız parçaları eşit büyüklükte ayırarak simitlerin pişme sürelerinin eşit olmasını sağlayın.

💥Soğutma Süreci: Simitler fırından çıktıktan sonra hemen servis yapmadan önce birkaç dakika kadar dinlendirin. Bu, simitlerin daha iyi şekilde kendilerini toparlamalarına ve kıvam kazanmalarına yardımcı olur.