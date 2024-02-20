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AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024 | 8 bin sözleşmeli personel başvuru tarihleri, şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 bin sözleşmeli personeli bünyesine katacağını duyurdu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın "Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz." ifadeleriyle duyurduğu personel alımı hakkında arama motorlarında 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2024, 8 bin sözleşmeli personel başvuru tarihleri, şartları' sorgulamaları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 11:30
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AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024 | 8 bin sözleşmeli personel başvuru tarihleri, şartları

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engellilerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde, bakanlık bünyesinde 8.000 personelin daha istihdam edileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından arama motorlarında 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2024, 8 bin sözleşmeli personel başvuru tarihleri, şartları' sorgulamaları hız kazandı. İşte detaylar...

8 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin sözleşmeli personel alımında detaylar henüz belli olmadı. Ancak Bakan Göktaş, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Atama vesilesiyle bir araya geldiğimiz bugün bir başka atamanın daha müjdesini kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile şimdiye kadar Bakanlığımıza bir seferde alacağımız en yüksek personel alımını gerçekleştireceğiz. Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz. Alımla ilgili detayları yakın zamanda paylaşacağız, şimdiden hayırlı olsun demek istiyorum."

Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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