DEADPOOL 3 FRAGMAN İZLE | Deadpool ve Wolverine filmi fragmanı yayınlandı!

Marvel Sinematik Evreni'nin sevilen serilerinden olan 'Deadpool' üçüncü filmiyle beyaz perdede yerini alacak. Deadpool ve Wolverine filmi için ilk fragman yayınlandı. Ryan Reynolds'ın başrolünde yer aldığı Deadpool 3'te Hugh Jackman 7 yıl aradan sonra bu filmde izleyicilerin karşısına çıkacak. Film ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Deadpool 3 ne zaman vizyona girecek? Oyuncu kadrosunda kimler var? Deadpool ve Wolverine fragmanı nereden ve nasıl izlenir? İşte detaylar...

DEADPOOL 3 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Deadpool 3 filme Marvel Sinematik Evreni takipçileri tarafından merakla bekleniyordu. Deadpool ve Wolverine, 26 Temmuz'da beyaz perdede yerini alacak.

DEADPOOL VE WOLVERINE FİLMİ OYUNCU KADRDOSU

Ryan Reynolds - Deadpool

Leslie Uggams - Kör Al

Hugh Jackman - Wolverine

Owen Wilson - Mobius M. Mobius

Emma Corrin - Actress

Morena Baccarin - Vanessa Carlysle

Tom Hiddleston - Loki

Brianna Hildebrand -Negasonic Teenage Warhead

Jennifer Garner - Elektra Natchios

Karan Soni - Dopinder

Shioli Kutsuna - Yukio

Matthew Macfadyen

Stefan Kapicic - Colossus

Rob Delaney - Peter

Tara Strong - Miss Minutes

Lewis Tan - Shatterstar

Fabian Nicieza

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