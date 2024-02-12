DEADPOOL 3 FRAGMAN İZLE | Deadpool ve Wolverine filmi fragmanı yayınlandı!

Marvel Sinematik Evreni'nin sevilen serilerinden olan 'Deadpool' üçüncü filmiyle beyaz perdede yerini alacak. Deadpool ve Wolverine filmi için ilk fragman yayınlandı. Ryan Reynolds'ın başrolünde yer aldığı Deadpool 3'te Hugh Jackman 7 yıl aradan sonra bu filmde izleyicilerin karşısına çıkacak. Film ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Deadpool 3 ne zaman vizyona girecek? Oyuncu kadrosunda kimler var? Deadpool ve Wolverine fragmanı nereden ve nasıl izlenir? İşte detaylar...
DEADPOOL 3 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Deadpool 3 filme Marvel Sinematik Evreni takipçileri tarafından merakla bekleniyordu. Deadpool ve Wolverine, 26 Temmuz'da beyaz perdede yerini alacak.
DEADPOOL VE WOLVERINE FİLMİ OYUNCU KADRDOSU
- Ryan Reynolds - Deadpool
- Leslie Uggams - Kör Al
- Hugh Jackman - Wolverine
- Owen Wilson - Mobius M. Mobius
- Emma Corrin - Actress
- Morena Baccarin - Vanessa Carlysle
- Tom Hiddleston - Loki
- Brianna Hildebrand -Negasonic Teenage Warhead
- Jennifer Garner - Elektra Natchios
- Karan Soni - Dopinder
- Shioli Kutsuna - Yukio
- Matthew Macfadyen
- Stefan Kapicic - Colossus
- Rob Delaney - Peter
- Tara Strong - Miss Minutes
- Lewis Tan - Shatterstar
- Fabian Nicieza
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