Haberler Haberler YKS sınav ücretleri 2024 | TYT AYT sınav başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? | YKS ücreti nereye, nasıl ödenir?

YKS sınav ücretleri 2024 | TYT AYT sınav başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? | YKS ücreti nereye, nasıl ödenir?

YKS başvuruları ile ilgili araştırmalar hız kazanırken her yıl haziran ayında yapılan YKS için başvuru sırasında sınav ücreti ödenmesi gerekiyor. ÖSYM güncel sınav ücretleri her yılın başında resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? TYT AYT sınav başvuru ücreti 2024 bilgisi ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 13:50 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 13:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YKS sınav ücretleri 2024 | TYT AYT sınav başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? | YKS ücreti nereye, nasıl ödenir?

YKS SINAV ÜCRETLERİ 2024? | ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Bu yıl 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacağı duyurulan YKS'ye katılacak adaylar, arama motorlarında 'YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? sorgulamaları yapıyor. YKS başvuru sürecine ilişkin tüm merak edilenleri sizler için derledik.

2024 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2024 YKS ücreti, sınav kılavuzunun yayımlanmasıyla belli oldu. Sınav ücretleri, her oturum için 295 lira olarak belirlendi.

2024 TYT ücreti: 295 ₺

2024 AYT ücreti: 295 ₺

2024 YDT ücreti: 295 ₺

Lisans programlarına yazılmak isteyenler (TYT+AYT girecekler) toplam 590 lira ödeyecek. Ön lisans programlarına kaydolmak isteyenler (TYT) 295 lira ödeyecek. 3 oturuma da katılacak bir adayın ise toplamda 885 lira ödemesi gerekiyor.

2024 YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre, YKS başvuruları 1 - 26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) bireysel olarak internet aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

2024 YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takviminde 2024 yılında yapılacak YKS'nin geç başvuru tarihleri ise 5-7 Mart 2024 olarak duyuruldu. Başvuru tarihini kaçıran adaylar için ikinci bir şans olan geç başvurularda, sınav ücreti yüzde 50 artmaktadır. Başvuru veya geç başvuru yapmayan adaylar, sınava katılamaz.

2024 YKS OTURUMLARI NE ZAMAN?

💥TYT (YKS 1. oturum): 8 Haziran

💥AYT (YKS 2. oturum): 9 Haziran

💥YDT (YKS 3. oturum): 9 Haziran

2024 YKS KONU VE SORU DAĞILIMI

📌Temel Yeterlilik Testi (TYT)

  • Türkçe: 40 soru

  • Sosyal Bilimler: 20 soru

    (Tarih 5 soru, Coğrafya 5 soru, Felsefe 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 soru)

  • Temel Matematik: 40 soru

  • Fen Bilimleri: 20 soru

    (Fizik 7 soru, Kimya 7 soru, Biyoloji 6 soru)

📌Alan Yeterlilik Testi (AYT)

  • Sosyal Bilimler: 50 soru

    (Türk Dili ve Edebiyatı 24 soru, Tarih-1 10 soru, Coğrafya 6 soru )

  • Sosyal Bilimler-2: 40 soru

    (Tarih-2 11 soru, Coğraya-2 11 soru, Felsefe Grubu 12 soru, Din Kültürü 6 soru)

  • Matematik: 40 soru

  • Fen Bilimleri: 40 soru

    (Fizik 14 soru, Kimya 13 soru, Biyoloji 13 soru)

DİĞER
Barış Manço’nun vefatının üzerinden çeyrek asır geçti! 'Barış abi' özlemi 25 yıldır dinmedi!
Ekremciler panikte! DEM MYK'sından CHP'ye "Bizi bırakın siz ne yapacaksınız?" resti... İstanbul'da Demirtaş'ın yanına eş başkan bile belli
İşte Cimbom'un hedefindeki bek oyuncuları
Dünya yıldızı yeni sezonda G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın yeni transferi Serge Aurier kimdir?
ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI e-DEVLET | 2024 Şubat askerlik yeri nasıl öğrenilir?
Süper Loto sorgulama ekranı 1 Şubat Perşembe 2024
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 1 Şubat rakamları
YKS BAŞVURU EKRANI 2024 | YKS başvuru ekranı açıldı
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Sakaryaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? 13:36
Hatayspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Hatayspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 13:24
F.Bahçeli yıldız resmen kiralandı! F.Bahçeli yıldız resmen kiralandı! 13:20
Sivasspor İbrahim Akdağ'ı kadrosuna kattı! Sivasspor İbrahim Akdağ'ı kadrosuna kattı! 13:06
Anadolu Efes Erdem Can ile yollarını ayırdı! Anadolu Efes Erdem Can ile yollarını ayırdı! 12:36
G.Saray Serge Aurier’i kadrosuna kattı G.Saray Serge Aurier’i kadrosuna kattı 12:28
Daha Eski
Barça açık artırmaya çıkarıyor! Messi'nin... Barça açık artırmaya çıkarıyor! Messi'nin... 12:10
MKE Ankaragücü - Sivasspor maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Sivasspor maçı ne zaman? 12:03
Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin hakemi açıklandı! Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin hakemi açıklandı! 11:51
Samsunspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Samsunspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? 11:47
G.Saray'dan dünyaları istedi! Şok rakam G.Saray'dan dünyaları istedi! Şok rakam 11:43
Premier Lig ekibi Enes Ünal'ın peşinde! Premier Lig ekibi Enes Ünal'ın peşinde! 11:36