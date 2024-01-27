MEB bursluluk sınavı 2024 BAŞVURU TARİHİ | Bursluluk sınavı ne zaman? | Bursluluk sınavına kimler girebilir?

Bursluluk sınavına girmek isteyen öğrenciler için başvuru kılavuzu MEB tarafından duyuruldu. 2024 İOKBS sınavı giriş belgeleri www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak ve öğrenciler kişisel bilgileri ile çıktı alabilecek. Bursluluk sınavı ne zaman Bursluluk sınavına kimler girebilir? sorularının yanıtları bilinmesi gereken güncel bilgiler haberimizde...

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MEB BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bursluluk sınavı 2024 başvuruları 13 Şubat 2024 ile 1 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek.

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacak.

Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacak.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu. Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için sınavın 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılmasına karar verildi.