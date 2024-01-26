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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? | Maçlar ŞİFRESİZ mi? | Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları ücretsiz mi?

UEFA maçlarının yayıncı kanalının belli olmasının ardından taraftarlar maçlar şifresiz mi? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları için sporseverlerin bir süredir gündeminde olan yayıncı kuruluş belli oldu. Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 22:30 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 22:40
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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? | Maçlar ŞİFRESİZ mi? | Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları ücretsiz mi?

Avrupa maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı. Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? sorguları artarken, sporseverler maçlar şifresiz mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları ücretsiz mi? Bilinmesi gereken güncel bilgileri sizler için derledik.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları TRT kanallarından ve TRT'nin dijital platformu Tabii izerinden takip edilebilecek.

MAÇLAR ŞİFRESİZ Mİ?

Türk takımlarının Avrupa maçları TRT üzerindne şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT 3 yıl boyunca; 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "TRT, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının 3 sezon boyunca tek yayıncısı oldu. TRT tarihindeki bu ilki yaşamaktan ve yaşatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, futbol heyecanını ülkemizin her köşesine yayacak olmak, bizler için bir gurur vesilesi. Futbol ile birlikte sporun her branşında turnuvaları izleyicilerimizle buluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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