KIRMIZI IŞIKTA GEÇME CEZASI 2024 | Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadar, kaç TL?

Trafikte suçta caydırıcılık amacıyla 2024 yılında trafik kurallarına uymayanlara verilecek cezalarda artışa gidildi. Neredeyse iki katına çıkan bu cezalar sonrası yeni fiyat listesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı, bu yıl için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Kırmızı ışıkta geçme cezası da merak konusu oldu. Peki, kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadar, kaç TL? İşte 2024 yılında uygulanacak trafik cezaları listesi...

KIRMIZI IŞIKTA GEÇME CEZASI NE KADAR?

2024 yılında yeni trafik cezaları belli oldu. Hız sınırını aşan sürücülere verilecek ceza da açıklandı. Buna göre trafikte kırmızı ışıkta geçen sürücülere 1506 TL ceza verilecek.

2024 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ