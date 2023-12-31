31 ARALIK OTOBÜSLER KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR 2023? | Yılbaşı gecesi İETT, metro, marmaray kaça kadar?

31 ARALIK OTOBÜSLER KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR 2023? | 2024 yılı yeni umutlar ve heyecanlarla başlarken yeni yılı dışarıda karşılayan milyonlarca vatandaş, ulaşım saatleri hakkında araştırmalara başladı. Yılın son gününde toplu taşıma araçlarını kullanacak kişiler için 31 Aralık otobüsler kaça kadar çalışıyor 2023? Yılbaşı gecesi otobüs, metro, marmaray kaça kadar?' sorularının cevabını derledik. İşte detaylar...

YILBAŞI GECESİ OTOBÜS, METRO, MARMARAY KAÇA KADAR?

Metro ve feniküler için açıklama yapan İBB, toplu taşıma araçlarının bazılarının sabaha kadar çalışacağını bildirdi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece seferlerimiz M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Dudullu/Parseller, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarımızda sabah seferleri başlayana kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan İETT otobüsleri ve Marmaray için de yılbaşı gecesine özel ek seferler konduğu duyuruldu.

31 ARALIK İSTANBUL METRO SEFER SAATLERİ

Metro İstanbul'dan yılbaşı gecesi duyurusu 🚇 Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece kentte bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarının sabah saatlerine kadar çalışacağını duyurdu pic.twitter.com/8OfqNEo4ZN — Independent Turkish (@TurkishIndy) December 28, 2023

31 ARALIK MARMARAY SEFER SAATLERİ

Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından 31 Aralık gecesinde Marmaray seferlerinin uzatıldığı açıklandı. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı trenlerimiz bu gece (31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece) 20 dakika aralıklarla saat 02.40'a kadar hizmet verecek olup, İstanbul Havalimanı'ndan son sefer 02.00, Kağıthane'den son sefer 02.40 olacaktır.

İyi yolculuklar dileriz."

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı trenlerimiz bu gece (31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece) 20 dakika aralıklarla saat 02.40'a kadar hizmet verecek olup, İstanbul Havalimanı'ndan son sefer 02.00, Kağıthane'den son sefer 02.40 olacaktır. İyi yolculuklar dileriz. pic.twitter.com/3QJKw8EJFC — Marmaray (@Marmaraytcdd) December 31, 2023

31 ARALIK İETT SEFER SAATLERİ

İETT'nin resmi internet sitesinde ise toplu ulaşım sefer sayılarının artırıldığı ve bazı seferlerin kesintisiz devam edeceği bildirilerek şu ifadelere yer verildi: "İETT, yılbaşı gecesi olası yoğunluğu göz önüne alarak toplu ulaşım sefer sayılarını artırdı. Buna göre yılbaşı gecesi normal gece hatlarıyla beraber 23 ayrı hatta toplam 54 araç ile 242 sefer düzenlenecek. Pazar gecesi saat 12.00 ile sabah 05.00 arasında 23 ayrı hatta normalde 64 olan sefer sayısı 242'ye çıkarıldı. "