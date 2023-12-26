Web Tasarım ve Kodlama Eğitimi Sertifika Programı e-DEVLET | Web Tasarım ve Kodlama Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?

Web Tasarım ve Kodlama Eğitimi Sertifika Programı - Temelden başlayarak bir web sitesi tasarlamak istiyorsanız bu süreçte ihtiyaç duyacağınız tüm bilgilere Web Tasarım ve Kodlama Eğitimi ile öğrenebilirsiniz. Peki Web Tasarım ve Kodlama Eğitimi nedir? Web Tasarım ve Kodlama Eğitimi ile neler öğrenilir? Web Tasarım ve Kodlama ile iş bulmak mümkün müdür? Tüm bu soruların cevabını eğitimimizde bulacaksınız.

E-DEVLET ONAYLI SERTİFİKALAR NE İŞE YARAR?

e-Devlet sadece sertifikaların dijital olarak görüntülenmesine olanak sağlar. Bu sertifikalar, kişinin aldığı eğitim ve uzmanlığı belgeleyerek kanıtlar. e-Devlet üzerinden sertifikaların doğruluğu sorgulanabilir, ayrıca sertifika veren eğitim kurumunun internet sitesinde sertifika sorgulama yapılabilir ya da fiziksel sertifika talep edilebilir.

WEB TASARIM VE KODLAMA EĞİTİMİ SONUNDA SERTİFİKA NASIL ALINIR?

Web Tasarım ve Kodlama Eğitimi sonunda sertifika almak için final sınavına girmek gerekir. Sınavda başarılı olan kişiler sertifika almaya hak kazanır.

Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifikanız ve uluslararası geçerli sertifikanız adresinize fiziki olarak gönderilecektir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir. Üniversite onaylı sertifikanızı ise e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Sertifikanızın e-Devlet sisteminde görülme süresi, sertifikanın oluşturulmasından sonraki 25 gün içindedir.

SERTİFİKALAR ÜCRETSİZ Mİ?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Web Tasarım ve Kodlama Eğitimi sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir.

Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

WEB TASARIM VE KODLAMA EĞİTİMİ SONUNDA BAŞARI SERTİFİKASI VERİLİR Mİ?

Web Tasarım ve Kodlama Eğitimi ders süreci sonunda, dersleri yeterli ilgiyle takip eden bireylere web tasarım ve kodlama eğitimine dair bir başarı sertifikası hazırlanır. Web Tasarım ve Kodlama Eğitimi Başarı Sertifikası, katılımcılarımızın her türlü alanda web tasarım ve kodlama hakkındaki yetkinliklerine kanıt olma niteliği taşır.

Bu eğitimle şunları öğreneceksiniz:

Sıfırdan başlayarak web tasarım yapmak için gereken kavramları,

HTML ve CSS işaretleme dillerinin ne olduklarını ve web tasarım alanında nasıl kullanıldıklarını,

Kodlama yapma tekniklerini,

Web tasarım yapım sürecinde ihtiyaç duyulabilecek tüm araçları ve bu araçların kullanım bilgilerini,

Tarayıcıların etkin kullanımını ve tarayıcı geliştirme alanında sunulabilecek çözüm önerilerini,

HTML ve CSS kullanılarak nasıl proje hazırlanacağını ve bu projelerin sunum süreçlerinin nasıl yürütüleceğini.

WEB TASARIM VE KODLAMA EĞİTİMİ SONUNDA SERTİFİKA SINAVI NASIL YAPILIR?

Web Tasarım ve Kodlama Eğitimi sonunda sertifika sınavı, İstanbul Boğaziçi Enstitüsü tarafından belirlenen günde dijital ortam üzerinden yapılır. Web Tasarım ve Kodlama Eğitimi sertifikasına sahip olmak eğitime katılan kişilere, kodlama teknikleri ve web tasarım yapmak konusunda söz sahibi olmalarını sağlar.