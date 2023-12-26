BİLSEM KILAVUZU YAYINLANDI 2024 | MEB BİLSEM sınavları aday gösterme ne zaman? Başvuru ve sınav tarihleri takvimi

BİLSEM KILAVUZU YAYINLANDI 2024 | Milli Eğiitm Bakanlığı'nca 1, 2 ve 3. sınıflara resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanında uygulanan BİLSEM sınavları için geri sayım devam ediyor. Binlerce öğrenciye eğitim veren Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrencileri sınava tabi tutuyor. Peki MEB BİLSEM sınavları aday gösterme ne zaman? İşte BİLSEM başvuru, sınav tarihleri ve merak edilenler...

MEB BİLSEM SINAVLARI ADAY GÖSTERME NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı kılavuza göre, öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 8-19 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BİLSEM ADAY GÖSTERME SÜRECİ

BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek. İl tanılama komisyonlarınca 2-5 Ocak 2024'te ilkokul yöneticileri, rehber öğretmen veya psikolojik danışmanlarıyla ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine, özel yetenekliler ve BİLSEM tanılama süreci hakkında bilgilendirme toplantıları yapılacak.

Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanları için kılavuzda belirtilen gözlem formları doldurularak başlayan aday gösterme süreci, okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecek. Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinden okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacak.

Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek.

BİLSEM BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ

📅İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması: 25-29 Aralık 2023

📅İlkokul yöneticileri, ilkokullarda görev yapan rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlar ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması: 02- 05 Ocak 2024

📅Gözlem formlarının doldurulması: 08-19 Ocak 2024

📅Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması: 22-26 Ocak 2024

📅Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması: 31 Ocak 2024

📅Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması: 10 Şubat- 14 Nisan 2024

📅Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 18 Nisan 2024

📅Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması: 22-26 Nisan 2024

📅Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi: 29 Nisan- 03 Mayıs 2024

📅Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması: 06-10 Mayıs 2024

📅Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması: 15 Mayıs 2024

📅Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması: 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024

📅Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 31 Temmuz 2024

📅Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması: 05-09 Ağustos 2024

📅Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi: 12-16 Ağustos 2024

📅Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi: 05-29 Ağustos 2024

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