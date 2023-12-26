Haberler Haberler BİLSEM KILAVUZU YAYINLANDI 2024 | MEB BİLSEM sınavları aday gösterme ne zaman? Başvuru ve sınav tarihleri takvimi

BİLSEM KILAVUZU YAYINLANDI 2024 | MEB BİLSEM sınavları aday gösterme ne zaman? Başvuru ve sınav tarihleri takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 BİLSEM sınav kılavuzunu yayımladı. 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerine resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında uygulanan BİLSEM sınavına katılmak isteyenler için aday gösterme tarihleri belli olurken arama motorlarında sorgulanan 'MEB BİLSEM sınavları aday gösterme ne zaman? Başvuru ve sınav tarihleri' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 07:30 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 08:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BİLSEM KILAVUZU YAYINLANDI 2024 | MEB BİLSEM sınavları aday gösterme ne zaman? Başvuru ve sınav tarihleri takvimi

BİLSEM KILAVUZU YAYINLANDI 2024 | Milli Eğiitm Bakanlığı'nca 1, 2 ve 3. sınıflara resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanında uygulanan BİLSEM sınavları için geri sayım devam ediyor. Binlerce öğrenciye eğitim veren Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrencileri sınava tabi tutuyor. Peki MEB BİLSEM sınavları aday gösterme ne zaman? İşte BİLSEM başvuru, sınav tarihleri ve merak edilenler...

MEB BİLSEM SINAVLARI ADAY GÖSTERME NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı kılavuza göre, öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 8-19 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BİLSEM ADAY GÖSTERME SÜRECİ

BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek. İl tanılama komisyonlarınca 2-5 Ocak 2024'te ilkokul yöneticileri, rehber öğretmen veya psikolojik danışmanlarıyla ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine, özel yetenekliler ve BİLSEM tanılama süreci hakkında bilgilendirme toplantıları yapılacak.

Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanları için kılavuzda belirtilen gözlem formları doldurularak başlayan aday gösterme süreci, okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecek. Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinden okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacak.

Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek.

BİLSEM BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ

📅İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması: 25-29 Aralık 2023

📅İlkokul yöneticileri, ilkokullarda görev yapan rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlar ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması: 02- 05 Ocak 2024

📅Gözlem formlarının doldurulması: 08-19 Ocak 2024

📅Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması: 22-26 Ocak 2024

📅Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması: 31 Ocak 2024

📅Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması: 10 Şubat- 14 Nisan 2024

📅Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 18 Nisan 2024

📅Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması: 22-26 Nisan 2024

📅Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi: 29 Nisan- 03 Mayıs 2024

📅Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması: 06-10 Mayıs 2024

📅Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması: 15 Mayıs 2024

📅Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması: 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024

📅Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 31 Temmuz 2024

📅Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması: 05-09 Ağustos 2024

📅Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi: 12-16 Ağustos 2024

📅Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi: 05-29 Ağustos 2024

2024 BİLSEM KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner'in değişimi parmak ısırttı! Şimdilerin fenomeni Jennifer Boyner'den iddialı pozlar...
4 şehidimizin birlikte yediği son yemeğin fotoğrafına TAKVİM ulaştı! Objektife böyle gülümsemişler...
Bu nasıl dünya derbisi!
Yıldız isim için transfer savaşı başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AÖL SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Aralık rakamları
S SPORT PLUS CANLI İZLE
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor CANLI YAYIN!
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız CANLI İZLE!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 26 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 26 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 07:37
Yıldız isim için transfer savaşı başladı Yıldız isim için transfer savaşı başladı 00:33
Salih'in golünde ofsayt var mı? Toroğlu değerlendirdi! Salih'in golünde ofsayt var mı? Toroğlu değerlendirdi! 00:15
Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın açıklaması! Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın açıklaması! 00:15
Serdar Topraktepe'den Amartey açıklaması! Serdar Topraktepe'den Amartey açıklaması! 00:15
Kartal galibiyeti hatırladı! Kartal galibiyeti hatırladı! 00:15
Daha Eski
Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 00:14
İstanbul'da kazanan çıkmadı! İstanbul'da kazanan çıkmadı! 00:14
F.Bahçe'ye transferde iki rakip birden! F.Bahçe'ye transferde iki rakip birden! 00:14
Alanya evinde hata yapmadı! Alanya evinde hata yapmadı! 00:14
Inaki Pena'dan olay G.Saray sözleri! Inaki Pena'dan olay G.Saray sözleri! 00:14
Feyyaz Uçar "listemizde" demişti! Elden kaçıyor Feyyaz Uçar "listemizde" demişti! Elden kaçıyor 00:14