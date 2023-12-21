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BU CUMA BİM'DE YILBAŞI EĞLENCESİ | 22 Aralık Bim aktüel ürünler kataloğu
Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında binlerce ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Yılbaşı indirimlerini sürdüren Bim zincir marketleri, çeşitli oyunlar, biblolar, süsler ve hediyeliklerle yılın son günlerinde indirim rüzgarı estiriyor. 22 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 13:51Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 14:01
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