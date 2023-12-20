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BARAJ DOLULUK ORANI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 21 Aralık rakamları

21 Aralık 2023 Perşembe günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 50'nin üzerine çıktı. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 50,28 ölçüldü. İşte 21 Aralık 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 01:21 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 01:40
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BARAJ DOLULUK ORANI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 21 Aralık rakamları

BARAJ DOLULUK ORANI 21 ARALIK İSTANBUL | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 26,24 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 98,03 ile Istrancalar Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 21 Aralık 2023 Perşembe günü yüzde 50,28 olarak ölçüldü.

💦21 ARALIK 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

21 Aralık Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 50,28 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 21 Aralık'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %68,14

🚿 Darlık Barajı: %61,24

🚿 Elmalı Barajı: %88,71

🚿 Terkos Barajı: %39,43

🚿 Alibey Barajı: %61,68

🚿 Büyükçekmece Barajı: %40,42

🚿 Sazlıdere Barajı: %31,22

🚿 Istrancalar Barajı: %95,98

🚿 Kazandere Barajı: %44,58

🚿 Pabuçdere Barajı: %26,2

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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