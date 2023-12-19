Bilgisayar İşletmenliği Kursu Sertifika Programı e-DEVLET | Bilgisayar İşletmenliği Kursu Programı ücretsiz mi? Ne işe yarar?

Bilgisayar İşletmenliği Kursu Sertifika Programı - Bilgisayar İşletmenliği Kursu Sertifika Programı, bilgisayarların tüm teknik ve donanım bilgilerine hakim olan kişileri yetiştiren bir online eğitimdir. Bilgisayar işletmenliği yapan kişi, bağlı olduğu şirketin ya da kurumun bilgisayar ile yürütülen işlerinde teknik desteği sağlamak ile görevlidir. Bilgisayar İşletmenliği Eğitimi'ne katılan bireyler, uzaktan eğitim programını başarıyla tamamladıklarında üniversite onaylı sertifika sahibi olmaktadırlar.

E-DEVLET ONAYLI SERTİFİKALAR NE İŞE YARAR?

e-Devlet sadece sertifikaların dijital olarak görüntülenmesine olanak sağlar. Bu sertifikalar, kişinin aldığı eğitim ve uzmanlığı belgeleyerek kanıtlar. e-Devlet üzerinden sertifikaların doğruluğu sorgulanabilir, ayrıca sertifika veren eğitim kurumunun internet sitesinde sertifika sorgulama yapılabilir ya da fiziksel sertifika talep edilebilir.

Bilgisayar İşletmenliği Kursu Sertifika Programı sonunda alınan sertifika katılımcıların, Bilgisayar İşletmenliği alanında aldıkları online eğitim sonucu yetkinlik kazandıklarını belgelemektedir. Eğitime katılarak kazanılan başarı sertifikası, bireylerin; kurum, kuruluş ve özel sektörde öncü firmalarda kendilerine istihdam yaratmalarını sağlar. Bilgisayar İşletmenliği sertifikası, bilgisayar kullanılmadan işlerin yürütülemediği bir çağda hem Türkiye'de hem uluslararası platformlarda iş pozisyonu bulmak için avantaj sağlamaktadır.

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ KURSU SERTİFİKA PROGRAMI SONUNDA SERTİFİKA NASIL ALINIR?

Bilgisayar İşletmenliği Kursu Sertifika Programı sertifika kazanmak isteyen kişiler sınava girmelidir. Sınavı geçen kişilere üç farklı sertifika verilmektedir. Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifikanız ve uluslararası geçerli sertifikanız adresinize fiziki olarak gönderilecektir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir.

Üniversite onaylı sertifikanızı ise e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Sertifikanızın e-Devlet sisteminde görülme süresi, sertifikanın oluşturulmasından sonraki 25 gün içindedir.

SERTİFİKALAR ÜCRETSİZ Mİ?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Bilgisayar İşletmenliği Kursu Sertifika Programı sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir. Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ KURSU SERTİFİKA PROGRAMI SONUNDA HANGİ SERTİFİKALAR ALINIR?

Bilgisayar İşletmenliği Kursu Sertifika Programı sonunda katılımcılar şu sertifikaları alabilmektedir:

Üniversite onaylı eğitim sertifikası.

Uluslararası geçerli eğitim sertifikası.

Enstitü onaylı eğitim sertifikası.

Bu eğitim ile şunları öğreneceksiniz:

Bilgisayar işletmenliğinin tam olarak ne olduğunu,

Bilgisayar işletmeninin görev ve sorumluluklarını,

Bilgisayar hakkında temel kullanım bilgilerini,

Bilgisayar programları düzenlemeyi,

Bilgisayarı internet ağına bağlamayı,

Bilgisayar üzerinden kullanıcı düzenlemeyi,

Bilgisayar aracılığı ile tasarım yapmayı,

Bilgisayara veri giriş ve çıkışlarını,

Bilgisayarlara ait teknik donanım bilgisini,

Herhangi bir teknik problemde nasıl çözüm bulunacağını,

Bilgisayarlar içerisindeki dosyaların güvenliğini sağlamayı.

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ KURSU SERTİFİKA PROGRAMI SONUNDA SERTİFİKA SINAVI NASIL YAPILIR?

Bilgisayar İşletmenliği Kursu Sertifika Programı sonunda sertifika sınavı, eğitim sürecinin online olarak gerçekleştirildiği gibi online şekilde yapılmaktadır. Eğitim programı sonunda katılımcılar gerçekleştirilen sertifika sınavında alana dair bilgi düzeylerini kanıtlayabilirler ise üniversite onaylı, uluslararası geçerli ve enstitü onaylı şekilde üç çeşit sertifikayı almaktadırlar.

Bilgisayar İşletmenliği Online Eğitim Kursu sonunda yapılan sertifika sınavı, online eğitim sürecini verimli geçirmiş olan katılımcılar için zorluk teşkil etmemektedir. Online eğitim içeriklerini ilgi ve dikkat ile takip eden katılımcılar, eğitim sonu sertifika sınavını kolaylıkla tamamlamaktadır.