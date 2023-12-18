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İSTANBUL BARAJLARI SON DAKİKA | İSKİ baraj doluluk oranı 18 Aralık 2023

18 Aralık 2023 Pazartesi günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 45'in üzerine çıktı. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 47.45 ölçüldü. İşte 18 Aralık 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 07:30 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 08:01
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İSTANBUL BARAJLARI SON DAKİKA | İSKİ baraj doluluk oranı 18 Aralık 2023

BARAJ DOLULUK ORANI 178ARALIK İSTANBUL | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 24.52 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 100 ile Istrancalar Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 18 Aralık 2023 Pazartesi günü yüzde 47,45 olarak ölçüldü.

💦18 ARALIK 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

18 Aralık Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 47,45 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 18 Aralık'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %67,05

🚿 Darlık Barajı: %59,66

🚿 Elmalı Barajı: %86,88

🚿 Terkos Barajı: %34,53

🚿 Alibey Barajı: %59,17

🚿 Büyükçekmece Barajı: %35,82

🚿 Sazlıdere Barajı: %28,37

🚿 Istrancalar Barajı: %100

🚿 Kazandere Barajı: %37,79

🚿 Pabuçdere Barajı: %24,52

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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