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MEMUR MAAŞ HESAPLAMA 2024 | Yeni yılda memur maaşları ne kadar olacak?

TÜİK'in Kasım ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Milyonlarca memurun maaş zammında en belirleyici unsur olan enflasyonun 5 aylık verilerinin netleşmesiyle birlikte öğretmen, doktor, hemşire, polis, avukat maaşları ve yaşlılık aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşları da netleşmeye başladı. Peki, yeni yılda memur maaşları ne kadar olacak? Memur maaaş hesaplama detayları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 12:20 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 12:40
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MEMUR MAAŞ HESAPLAMA 2024 | Yeni yılda memur maaşları ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMINDA ASGARİ ÜCRET HESABI | TÜİK Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık bazda yüzde 3,28 yılllık ise 61,98 olarak gerçekleşen enflasyon rakamlarının ardından 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Böylece memur maaşlarında en belirleyici etken olan enflasyon farkına göre zam hesaplamaları hız kazandı. İşte 5 aylık enflasyon farkına göre öğretmen, doktor, hemşire, polis, avukat maaşları ve yaşlılık aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşları...

5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Sabah'ın haberine göre, Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında 1806,50'ye yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66, refah payı hariç 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66, 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 26,09, memur toplu sözleşme zammı yüzde 15, 5 aylık memur zammı yüzde 45 oldu. Aralık ayının enflasyonu 0 çıksa dahi emekli ve memur bu zamları almaya hak kazanmış oldu. Aralık rakamlarının açıklamasıyla emekli ve memur maaş zamlarının yükselmesi bekleniyor.

Memur ve memur emeklileri her 6 aylık dönemin enflasyon farkı ile bu döneme ait toplu sözleşme zammını maaşlarına yansıtılmış bir şekilde görüyor. Ağustos ayında yapılan 2024-2025 dönemi Toplu Sözleşme Görüşmelerinde zam oranı yüzde 15 oldu.

2024'TE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz döneminde yüzde 17,55 ve 8077 TL seyyanen zam ile 4 milyona yakın memurun maaşları arttı. En düşük emekli maaşı 22.017 TL olarak kayıtlara geçti. Bu rakam 5 aylık kesinleşen orana göre 31.924 TL'ye en düşük memur emeklisi maaşı ise 14.324 TL'ye yükselecek. 6 aylık enflasyon oranının netleşmesi sonrası bu maaşlar daha da artacak. Öte yandan meslek meslek hesaplama tabloları da belli oldu.

Mevcut memur maaşı: 22.017 ₺

%45 zamlı memur maaşı: 31.925 ₺

Mevcut memur emeklisi maaşı: 9.876 ₺

%45 zamlı memur emeklisi maaşı: 14.320 ₺

Mevcut şube müdürü (1/4) maaşı: 32.438₺ (Üni mezunu)

%45 zamlı şube müdürü maaşı: 47.035 ₺

Mevcut memur (9/1) maaşı: 22.926 ₺ (Üni mezunu)

%45 zamlı memur emeklisi maaşı: 33.243 ₺

Mevcut uzman öğretmen (1/4) maaşı: 29.525 ₺

%45 zamlı uzman öğretmen maaşı: 42.811 ₺

Mevcut öğretmen (1/4) maaşı: 26.642 ₺

%45 zamlı öğretmen maaşı: 38.631 ₺

Mevcut başkomiser (1/3) maaşı: 32.613 ₺

%45 zamlı başkomiser maaşı: 47.289 ₺

Mevcut polis memuru (8/1) maaşı: 29.512 ₺

%45 zamlı polis memuru maaşı: 42.792 ₺

Mevcut uzman doktor (1/4) maaşı: 37.162 ₺

%45 zamlı uzman doktor maaşı: 53.885 ₺

Mevcut hemşire (5/1) maaşı: 26.428 ₺ (Üni mezunu)

%45 zamlı hemşire maaşı: 38.321 ₺

Mevcut mühendis (1/4) maaşı: 31.109 ₺

%45 zamlı mühendis maaşı: 48.008 ₺

Mevcut teknisyen (11/1) maaşı: 23.525 ₺ (Lise mezunu)

%45 zamlı teknisyen maaşı: 34.111 ₺

Mevcut profesör (1/4) maaşı: 48.111 ₺

%45 zamlı profesör maaşı: 69.761 ₺

Mevcut araştırma görevlisi (7/1) maaşı: 31.750 ₺

%45 zamlı araştırma görevlisi maaşı: 46.038 ₺

Mevcut vaiz (1/4) maaşı: 27.608 ₺

%45 zamlı vaiz maaşı: 40.032 ₺

Mevcut müsteşar (1/1) maaşı: 35.911 ₺

%45 zamlı müsteşar maaşı: 52.071 ₺

Mevcut genel müdür (1/1) maaşı: 31.784 ₺

%45 zamlı genel müdür maaşı: 46.087 ₺

Mevcut şube müdürü (1/4) maaşı: 12.473 ₺ (Lisans)

%45 zamlı şube müdürü maaşı: 18.086 ₺

Mevcut memur (4/1) maaşı: 9.765 ₺ (Lisans)

%45 zamlı memur maaşı: 14.159 ₺

Mevcut öğretmen (1/4) maaşı: 14.791 ₺

%45 zamlı öğretmen maaşı: 21.447 ₺

Mevcut kaymakam 1. sınıf (1/4) maaşı: 20.941 ₺

%45 zamlı kaymakam maaşı: 30.364 ₺

Mevcut başkomiser (1/4) maaşı: 14.791 ₺

%45 zamlı başkomiser maaşı: 21.447 ₺

Mevcut polis memuru (1/4) maaşı: 14.791 ₺

%45 zamlı polis memuru maaşı: 21.447 ₺

Mevcut hemşire (1/4) maaşı: 14.791 ₺ (Lisans)

%45 zamlı hemşire maaşı: 21.447 ₺

Mevcut mühendis (1/4) maaşı: 14.810 ₺

%45 zamlı mühendis maaşı: 21.475 ₺

Mevcut teknisyen (1/4) maaşı: 10.633 ₺ (Lise)

%45 zamlı teknisyen maaşı: 15.418 ₺

Mevcut pratisyen hekim (1/4) maaşı: 21. 860 ₺

%45 zamlı pratisyen hekim maaşı: 31.697 ₺

Mevcut profesör (1/4) maaşı: 25.678 ₺

%45 zamlı profesör maaşı: 37.233 ₺

Mevcut imam hatip maaşı: 14.791 ₺

%45 zamlı imam hatip maaşı: 21.447 ₺

Mevcut avukat (1/4) maaşı: 14.791 ₺

%45 zamlı avukat maaşı: 21.447 ₺

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ

Mevcut 65 yaş aylığı: 2.349 ₺

%45 zamlı 65 yaş aylığı: 3.406 ₺

Mevcut evde bakım desteği: 5.098 ₺

%45 zamlı evde bakım desteği: 7.392 ₺

Mevcut kronik hastalık yardımı: 5.098 ₺

%45 zamlı kronik hastalık yardımı: 7.392 ₺

Mevcut engelli aylığı (%40 - 69): 1.875 ₺

%45 zamlı engelli aylığı: 2.719 ₺

Mevcut engelli aylığı (%70 ve üstü): 2.812 ₺

%45 zamlı engelli aylığı: 4.077 ₺

SED ÖDEMELERİ

Çocuk (okul öncesi): 2.422 ₺

%45 zamlı çocuk: 3.512 ₺

Çocuk (ilköğretim): 3.632 ₺

%45 zamlı çocuk: 5.266 ₺

Çocuk (ortaöğretim): 3.874 ₺

%45 zamlı çocuk: 5.617 ₺

Çocuk (ort. çağında okumayan): 2.422 ₺

%45 zamlı çocuk: 3.512₺

Çocuk (yüksek öğretim): 4.359 ₺

%45 zamlı çocuk: 6.231 ₺

Kuruluş bakımından ayrılan gençler: 1.937 ₺

%45 zamlı kuruluş bakımından ayrılan gençler: 2.809 ₺

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