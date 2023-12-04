HALKA ARZ TAKVİMİ ARALIK 2023 | Yeni halka arz ne zaman? Aralık ayı halka arz tarihleri

HALKA ARZ TAKVİMİ ARALIK 2023 | Halka arz takvimi, Sermaye Piyasası Kurulu ((SPK) tarafından vatandaşlara duyurulu sık sık güncellenmektedir. Yatırımcıların yakından takip ettiği Borsa İstanbul'da Aralık ayında yapılacak halka arzlar ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Aralık ayı halka arz takvimi...

YENİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Aralık ayında halka arz olacak şirketlerle ilgili detaylı bir bilgi henüz açıklanmadı. SPK'nın taslaklara onay vermesi durumunda firmaların halka arz tarihleri, payları ve dağıtacağı lot sayısı ile ilgili bilgiler netleşecek.

ARALIK AYI HALKA ARZ TARİHLERİ

Aralık ayında, Çates Elektrik Üretim A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz olacak. İzahnamesi onaylanan firmaların son talep toplama tarihleri 1 Aralık olarak açıklandı. SPK'nın taslağında yer alan ve halka arz olması beklenen firmalar şöyle: