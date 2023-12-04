HALKA ARZ TAKVİMİ ARALIK 2023 | Yeni halka arz ne zaman? Aralık ayı halka arz tarihleri

HALKA ARZ TAKVİMİ ARALIK 2023 | Halka arz takvimi, Sermaye Piyasası Kurulu ((SPK) tarafından vatandaşlara duyurulu sık sık güncellenmektedir. Yatırımcıların yakından takip ettiği Borsa İstanbul'da Aralık ayında yapılacak halka arzlar ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Aralık ayı halka arz takvimi...
YENİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Aralık ayında halka arz olacak şirketlerle ilgili detaylı bir bilgi henüz açıklanmadı. SPK'nın taslaklara onay vermesi durumunda firmaların halka arz tarihleri, payları ve dağıtacağı lot sayısı ile ilgili bilgiler netleşecek.
ARALIK AYI HALKA ARZ TARİHLERİ
Aralık ayında, Çates Elektrik Üretim A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz olacak. İzahnamesi onaylanan firmaların son talep toplama tarihleri 1 Aralık olarak açıklandı. SPK'nın taslağında yer alan ve halka arz olması beklenen firmalar şöyle:
- Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.
- Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.
- Koç Metalurji A.Ş.
- Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.
- Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.
- Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- GFS Holding A.Ş.
- Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
- Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.
- Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
- Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.
- Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
- Yeşil Global Enerji A.Ş.
- Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.
- Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
- Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
- Koray Holding A.Ş.
- Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
- Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
- Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
- Artemis Halı A.Ş.
- Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
- Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
- Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
- Cem Zeytin A.Ş.
- Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
- Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
- Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
- Alcas Metal Sanayi A.Ş.
- Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
- Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
- Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
- Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.
- (Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.
- Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- Smm Tekstil A.Ş.
- Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.
- Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
- Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.
- Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.
- Netcad Yazılım A.Ş.
- Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
- OutMedya İletişim A.Ş.
- Destek Finans Faktoring A.Ş.
- IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
- Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.
- Sümer Faktoring A.Ş.
- Omega Elektrik Pano A.Ş.
- Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.
- Enda Enerji Holding A.Ş.
- Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş.
- Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.
- Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.