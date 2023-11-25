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ATA AÖF GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2023 | AÖF sınav yeri nasıl öğrenilir, giriş belgesi nasıl alınır?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim görenler için ger isayım devam ediyor. Vize sınavlarına hazırlanan AÖF öğrencileri için sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Üç oturum şeklinde gerçekleşecek ATA AÖF sınavları hakkında arama motorlarında sorgulanan 'AÖF sınav yeri nasıl öğrenilir, giriş belgesi nasıl alınır?' sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte ATA AÖF giriş belgesi ve merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 10:31 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 11:01
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ATA AÖF GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2023 | AÖF sınav yeri nasıl öğrenilir, giriş belgesi nasıl alınır?

ATA AÖF GİRİŞ BELGESİ 2023 | Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne bağlı Açoköğretim Fakültesi sınavları için geri sayım başladı. Vize sınavlarına kısa süre kala, sınava katılacak ATA AÖF öğrencileri arama motorlarında 'AÖF sınav yeri nasıl öğrenilir, giriş belgesi nasıl alınır?' sorgulamaları yapıyor. Üç oturum şeklinde yapılacak sınavlara giriş belgelerinin adayların erişimine açılmasıyla birlikte tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

ATA AÖF SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencilerinin 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak ara sınavlara (vize) giriş belgeleri yayımlandı. Belgeler, https://obs.atauni.edu.tr adresinden erişime açıldı.

2023 ATA AÖF GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Yukarıdaki bağlantıya tıkladıkyan sonra açılan ekranda T.C. kimlik numarası ve şifrenizi yazıp giriş yaparak sınav belgesine ulaşabilirsiniz.

Sınav giriş belgesi üzerinde sınavın yapılacağı okulun adı, salon-sıra numarası ve okulun açık adresi yer alacak.

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2023-2024

Fakültenin sayfasında yapılan açıklamaya göre sınavlar; Güz Dönemi Ara Sınavı 25-26 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

Sınav 3 oturum şeklinde şu şekilde gerçekleşecek;

📅I.Oturum : 25 Kasım 2023 - Saat: 09.30

📅II.Oturum : 25 Kasım 2023 - Saat: 14.00

📅III.Oturum : 26 Kasım 2023 - Saat: 15.00

Güz Dönemi Ara Sınavı 25-26 Kasım 2023

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13-14 Ocak 2024

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı:

📅I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30

📅II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00

📅III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 09.30

Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 17-18 Şubat 2024

Bütünleme Sınavı:

📅I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

📅II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

📅III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 8-9 Haziran 2024

Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 13-14 Temmuz 2024

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