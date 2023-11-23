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MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Malatya'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde?

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'da deprem olduğunu açıkladı. Malatya'da gerçekleşen depremle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında "Malatya'da deprem mi oldu?" ve "Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu?" gibi bilgileri arama motorlarında aratmaya başladı. Malatya'da gerçekleşen depremle ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 18:31 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 18:31
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MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Malatya'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde?

MALATYA DEPREM SON DAKİKA - Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Battalgazi olan depremle ilgili son gelişmeler aratılmaya başlandı. Peki, Malatya'daki deprem kaç şiddetinde meydana geldi? İşte detaylar...

MALATYA DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD, Malatya'da Battalgazi merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Büyüklük:5.2 (Mw)

Yer:Battalgazi (Malatya)

Tarih:2023-11-23

Saat:17:46:08 TSİ

Enlem:38.177 N

Boylam:38.559 E

Derinlik:6.99 km

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