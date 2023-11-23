MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Malatya'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde?

MALATYA DEPREM SON DAKİKA - Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Battalgazi olan depremle ilgili son gelişmeler aratılmaya başlandı. Peki, Malatya'daki deprem kaç şiddetinde meydana geldi? İşte detaylar...

MALATYA DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD, Malatya'da Battalgazi merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde: