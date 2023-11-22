Haberler Haberler ÇİKOLATALI BOHÇA TARİFİ - 🍫Evde Çikolatalı Bohça nasıl yapılır? Çikolatalı bohça malzemeleri ve püf noktaları..

ÇİKOLATALI BOHÇA TARİFİ - 🍫Evde Çikolatalı Bohça nasıl yapılır? Çikolatalı bohça malzemeleri ve püf noktaları..

Çay saatlerinde sevilerek tüketilen, içi leziz dolgusuyla Çikolatalı bohçaları yiyen herkesi mutlu ediyor. Büyük küçük herkesin bayılarak yediği Çikolata bohçaları, vatandaşlar tarafından en sık araştırılan tarifler arasında yerini koruyor. İçi kremalı Çikolata Bohçası tarifini evde denemek isteyenler için Çikolatalı Bohça tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 15:30
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ÇİKOLATALI BOHÇA TARİFİ - 🍫Evde Çikolatalı Bohça nasıl yapılır? Çikolatalı bohça malzemeleri ve püf noktaları..

ÇİKOLATALI BOHÇA TARİFİ - Mükemmel iç kreması ve çikolatalı krepiyle iştah kabartan Çikolatalı bohça, büyük küçük herkesin damağında tadını bıracağından emin olun. İşte Çikolatalı bohça tarifi, malzemeleri ve püf noktası...

Çikolatalı bohça nasıl yapılır?

Malzemeleri:

Krep için:

  • 2 adet yumurta
  • 4 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1,5 su bardağı süt
  • 2 su bardağı un
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

Kreması için:

  • 2,5 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı (silme)un
  • 2 yemek kaşığı (silme)nişasta
  • 4 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı:

  • Yumurta ve toz şekeri çırpıyoruz. Üzerine ve kakaoyu eleyerek ekliyoruz. Ardından diğer malzemeleri de ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Ardından 10-15 dakika kadar dinlendiriyoruz.
  • Yapışmaz bir tavayı orta ateşe koyuyoruz. Tava ısınınca küçük kepçe yardımıyla çay tabağından biraz büyük olacak şekilde krep hamurunu yayıyoruz.
  • Üzeri boncuk boncuk olup ıslaklık gidince tavadan alıyoruz ve tepsiye koyuyoruz. Tüm malzemeyi aynı şekilde hazırlayıp biraz dinlendiriyoruz. 5-10 dakika kadar dinlendirdiğimizde yumuşacık oluyor.
  • Kreması için malzemeleri koyulaşıncaya kadar pişiriyoruz.Karıştırarak iyice ılıtılıyoruz. Sıcaklığı tam gidince 1 poşet toz krem şanti aktarıyoruz ve mikserle 4-5 dakika kadar çırpıyoruz. Kullanıma hazır hale geliyor.
  • Tatlının ortalarına birer kaşık krema ve fıstık veya fındık koyup kenarlardan bastırarak yapıştırıyoruz. Çikolata sos ile servis yapıyoruz.

AFİYET OLSUN

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