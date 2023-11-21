BURSLARA ZAM MI GELDİ SON DAKİKA | Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrenci bursları ne kadar oldu?

BURSLARA ZAM MI GELDİ SON DAKİKA | Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs miktarlarına zam yapılacağını duyurdu. Bu bilginin ardından ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, arama motorlarında 'Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrenci bursları ne kadar oldu?' sorgulamaları yapmaya başladı. İşte detaylar...

ÖN LİSANS, LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA ÖĞRENCİ BURSLARI NE KADAR OLDU?

Ege Üniversitesi'nde düzenlenen Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'nda konuşan YÖK Başkanı Özvar, burs miktarlarının tezli yüksek lisans öğrencileri için 6, doktora öğrencileri için ise 9 bin liraya çıkarılacağını söyledi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın açıklamasına göre, tezli yüksek lisans öğrencilerine verilecek burs tutarı 4.000'den 6.000 TL'ye, doktora öğrencilerine ödenecek burs miktarı ise 6.000 TL'den 9.000 TL'ye çıkarıldı.

2023 YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BURSU NE KADAR OLDU?

Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Bursu: 6.000 TL

Doktora Öğrenci Bursu: 9.000 TL

2023 ÖN LİSANS, LİSANS BURSU NE KADAR?

KYK Ön Lisans Bursu: 2.000 TL

KYK Lisans Bursu: 2.000 TL x 3 = 6.000 TL

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ BURSU NE KADAR?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin burs ücretlerinin artırıldığına ilişkin açıklama yapmadı. Bu kapsamda tezsiz yüksek lisans öğrencilerine 4 bin TL ödenmeye devam edileceği düşünülüyor.