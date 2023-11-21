Haberler Haberler BURSLARA ZAM MI GELDİ SON DAKİKA | Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrenci bursları ne kadar oldu?

BURSLARA ZAM MI GELDİ SON DAKİKA | Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrenci bursları ne kadar oldu?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, öğrenci burslarına zam geldiğini duyurdu. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine yapılan burs ödemelerinin zamlandığını duyuran Özvar, burs miktarını da açıkladı. Peki Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrenci bursları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 11:50 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 12:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BURSLARA ZAM MI GELDİ SON DAKİKA | Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrenci bursları ne kadar oldu?

BURSLARA ZAM MI GELDİ SON DAKİKA | Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs miktarlarına zam yapılacağını duyurdu. Bu bilginin ardından ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, arama motorlarında 'Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrenci bursları ne kadar oldu?' sorgulamaları yapmaya başladı. İşte detaylar...

ÖN LİSANS, LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA ÖĞRENCİ BURSLARI NE KADAR OLDU?

Ege Üniversitesi'nde düzenlenen Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'nda konuşan YÖK Başkanı Özvar, burs miktarlarının tezli yüksek lisans öğrencileri için 6, doktora öğrencileri için ise 9 bin liraya çıkarılacağını söyledi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın açıklamasına göre, tezli yüksek lisans öğrencilerine verilecek burs tutarı 4.000'den 6.000 TL'ye, doktora öğrencilerine ödenecek burs miktarı ise 6.000 TL'den 9.000 TL'ye çıkarıldı.

2023 YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BURSU NE KADAR OLDU?

Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Bursu: 6.000 TL

Doktora Öğrenci Bursu: 9.000 TL

2023 ÖN LİSANS, LİSANS BURSU NE KADAR?

KYK Ön Lisans Bursu: 2.000 TL

KYK Lisans Bursu: 2.000 TL x 3 = 6.000 TL

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ BURSU NE KADAR?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin burs ücretlerinin artırıldığına ilişkin açıklama yapmadı. Bu kapsamda tezsiz yüksek lisans öğrencilerine 4 bin TL ödenmeye devam edileceği düşünülüyor.

DİĞER
İki çocuk annesi Sinem Kobal’dan samimi itiraf! Kızlarımı uzak tutuyorum!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 50+1 açıklaması... Başkan Erdoğan'a tam destek: Aksayan yönler düzeltilir
F.Bahçe'ye Süper Lig'den takviye!
Çalımbay iki ismin üzerini çizdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Loto sonuçları 21 Kasım Salı
Emekli, atanamayan öğretmene Öğretmenler Günü mesajları
Sevgiliye, arkadaşa, eşe, anneye Öğretmenler Günü mesajı
ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2023 | Resimli, en güzel, farklı Öğretmenler Günü mesajları
Tuzla'da sular ne zaman gelecek? (21 Kasım 2023)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altay'a efsane kaleciden yanıt gecikmedi! Altay'a efsane kaleciden yanıt gecikmedi! 12:05
Yunanistan - Türkiye U19 maçı ne zaman? Yunanistan - Türkiye U19 maçı ne zaman? 11:59
G.Saray'da değişim zamanı! G.Saray'da değişim zamanı! 11:56
Yılmaz Vural Menemen FK'da fark yarattı! Yılmaz Vural Menemen FK'da fark yarattı! 11:48
Türkiye - Norveç maçı ne zaman? Türkiye - Norveç maçı ne zaman? 11:38
Hırvat kaleci isyan etti! Hırvat kaleci isyan etti! 11:13
Daha Eski
Galler - Türkiye maçı ne zaman? Galler - Türkiye maçı ne zaman? 10:58
Samsunspor'dan basketbola bir takviye daha! Samsunspor'dan basketbola bir takviye daha! 10:24
Alperen Şengün'ün 30 sayısı yeterli olmadı! Alperen Şengün'ün 30 sayısı yeterli olmadı! 10:03
Buruk'tan Ndombele kararı! Buruk'tan Ndombele kararı! 09:58
Çalımbay iki ismin üzerini çizdi! Çalımbay iki ismin üzerini çizdi! 09:49
Rennes'ten sürpriz hamle! İşte o isim... Rennes'ten sürpriz hamle! İşte o isim... 09:34