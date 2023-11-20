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SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ - Sultangazi'de sular ne zaman gelecek? (20 Kasım 2023)

Sultangazi'de 20 Kasım Pazartesi günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Sultangazi su kesintisi olan mahalleleri ve 20 Kasım 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 14:01 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 14:12
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SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ - Sultangazi'de sular ne zaman gelecek? (20 Kasım 2023)

20 KASIM 2023 SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultangazi'nin bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 20 Kasım 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Sultangazi 20 Kasım Pazartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

SULTANGAZİ'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: 75.YIL MAH, ZÜBEYDE HANIM MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 20/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/11/2023 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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